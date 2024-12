LADISPOLI - Dopo l'addio alla Lega del sindaco Alessandro Grando, arriva anche quello del presidente del consiglio Carmelo Augello e della consigliera Marongiu. Un addio determinato dagli stessi motivi del primo cittadino: le decisioni non condivise nelle più alte sfere del partito stesso. «Purtroppo - hanno infatti spiegato Augello e Marongiu - i risultati raggiunti con le elezioni europee di cinque anni fa, le comunali del 2022 e non ultime le elezioni regionali del 2023, non sono stati gratificati dal partito, disattendendo le nostre aspettative. Per questa ragione abbiamo deciso di annunciare queste dimissioni, come fatto in precedenza anche dal sindaco Alessandro Grando, comunicando a breve la costituzione di un nuovo gruppo, che ci rappresenterà in consiglio comunale». Annuncio che non si esclude possa arrivare dopo le ormai imminenti elezioni europee in programma per l'8 e il 9 giugno prossimo e che a questo punto potrebbe essere collegato ai risultati stessi che verranno fuori dalle urne.