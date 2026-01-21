CIVITAVECCHIA – «Esprimo soddisfazione per la firma della delibera con la quale viene sancita la continuità lavorativa per il personale OSS indirizzato verso il servizio dell’assistenza penitenziaria».

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

«Come ha ricordato anche la direttrice Rosaria Marino – continua –, si tratta di una misura fortemente voluta dal Presidente Rocca, con il quale del resto mi sono rapportata personalmente durante la preparazione di questa procedura che ha garantito i dipendenti, nel perimetro della legalità e correttezza amministrativa. La transizione dai servizi Covid e post-Covid a questa soluzione è avvenuta anche nei tempi dovuti garantendo la continuità occupaIonale agli operatori e ringraziamo per questo gli uffici regionali, che hanno risolto il problema ereditato dalla precedente gestione, senza lasciarsi condizionare dai polveroni sollevati inutilmente”.

