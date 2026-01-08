CIVITAVECCHIA – «Il Partito democratico di Civitavecchia ritiene necessario richiamare l’attenzione sulle criticità che continuano a emergere nella gestione della Asl Roma 4, con ricadute dirette sulla qualità dei servizi sanitari e sociosanitari per i cittadini».

Inizia così una nota dei dem di Civitavecchia che intervengono alla luce delle varie vertenze aperte e delle criticità evidenziate dai sindacati in questi giorni per l’azienda sanitaria locale.

«A partire dall’Atto Aziendale approvato nel 2025 – spiegano dal Pd -, permane una distanza evidente tra la programmazione e la sua concreta attuazione. La presenza diffusa di incarichi “facenti funzioni” e l’assenza di una piena stabilità dirigenziale in diversi settori pongono interrogativi legittimi sulla continuità, sull’efficacia e sulla sicurezza dei servizi. Aanche il percorso di riorganizzazione della sanità territoriale – Case di Comunità, Ospedali di Comunità e poliambulatori – è stato presentato ai Comuni in modo parziale e senza un quadro operativo chiaro. Mancano informazioni puntuali su funzioni, spazi, accessibilità, viabilità e servizi di supporto, rendendo difficile una programmazione coordinata e alimentando incertezza sul futuro di alcune sedi territoriali».

Inoltre, aggiungono i dem, «s ul versante ospedaliero si registrano lavori con tempistiche molto lunghe e una comunicazione non sempre adeguata sulle fasi di avanzamento e sull’accesso alternativo ai servizi. Appare inoltre necessario un quadro chiaro e condiviso sulla futura allocazione dei reparti e delle discipline previste. Resta centrale il tema del personale: una carenza strutturale, un’età media elevata e difficoltà nel potenziamento del comparto infermieristico e delle professioni sanitarie, a fronte di politiche di reclutamento che non sembrano ancora rispondere ai reali fabbisogni assistenziali. Preoccupano infine le ricadute organizzative legate alla gestione degli OSS, la cessazione del servizio di supporto amministrativo, i ritardi nella fornitura di farmaci e ausili e le criticità di servizi particolarmente sensibili come il SERD e le strutture per pazienti fragili. Queste osservazioni non hanno carattere polemico, ma rappresentano un contributo responsabile e costruttivo. Il Partito Democratico chiede trasparenza, confronto e scelte coerenti, affinché la sanità della Asl Roma 4 sia realmente all’altezza dei bisogni dei cittadini e dei territori».

©RIPRODUZIONE RISERVATA