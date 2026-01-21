CIVITAVECCHIA – «Desideriamo esprimere il nostro riconoscimento alla ASL Roma 4 per la conclusione dell’importante procedura relativa alla gestione dell’assistenza penitenziaria e alla ricollocazione del personale OSS».

Lo dichiarano in una nota Lega e Forza Italia Civitavecchia che intervengono all’indomani della firma da parte della direttrice generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino.

«Si tratta – continuano – di un intervento che, nel pieno rispetto delle normative vigenti, consente di assicurare continuità lavorativa a numerosi operatori socio-sanitari, molti dei quali hanno prestato servizio in condizioni particolarmente impegnative durante la pandemia. Un gesto concreto di responsabilità e apprezzamento verso chi ha garantito servizi fondamentali per la collettività».

Forza Italia Civitavecchia e Lega Civitavecchia sottolineano «il merito del Direttore Generale, Rosaria Marino, per aver gestito la situazione con equilibrio, tutelando i lavoratori e rispettando la legalità, confermando così l’importanza di una gestione sanitaria attenta, efficiente e trasparente. Questo episodio – concludono – dimostra come decisioni ponderate e conformi alla legge rappresentino la via migliore per affrontare questioni complesse, mostrando la differenza tra gestione seria e politiche basate su interessi esclusivamente mediatici».

