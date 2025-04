LADISPOLI - «Quando si lavora con serietà e spirito costruttivo, i risultati arrivano». Il commento sulla pubblicazione anticipata del bando per l’iscrizione all’asilo nido comunale, arriva da Ladispoli Attiva che nelle scorse settimane aveva proprio chiesto di anticipare i tempi di pubblicazione viste le criticità che si erano riscontrate negli anni passati e che avevano costretto molti cittadini a usufruire dei nidi privati. «Dopo il confronto con le funzionarie comunali e l’assessore Fargnoli, oggi possiamo dire che la nostra proposta è stata accolta: il bando è uscito con tre mesi di anticipo! Ringraziamo le funzionarie per la loro trasparenza e disponibilità nel fornirci tutte le informazioni, e l’assessore per aver dimostrato capacità di ascolto. Questo è il ruolo che vogliamo interpretare come Ladispoli Attiva e come opposizione consiliare: non solo vigilanza, ma anche proposte concrete per migliorare la vita dei cittadini».

