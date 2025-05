CIVITAVECCHIA – Arriverà in consiglio comunale domani, con inizio alle 13, l’approvazione definitiva della variante urbanistica relativa all’intervento “di riqualificazione della pineta La Frasca, recupero dei siti archeologici Cappelletto.Columna.Torre Bertalda, in variante alle previsioni del Prg vigente”. Si tratta, di fatto, dell’ultimo passaggio prima dell’avvio ufficiale dei lavori, attesi da anni, e già finanziati dall’Adsp. All’ordine del giorno della stessa seduta anche le delibere sull’adesione a osservazioni della Regione Lazio sul cambio di destinazione d’uso degli edifici art.4 e su interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico. Ma anche l’approvazione del regolamento per il funzionamento della consulta comunale per le attività produttive e il regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del comune di Civitavecchia. Per quanto riguarda le domande d’attualità, la prima è quella presentara dal capogruppo FdI Massimiliano Grasso sull’impianto di compostaggio. Mentre la prima mozione allìodg è quella di FdI sull’intitolazione di una via o un edificio comunale a Raul Di Gennaro, medaglia d’argento al valore militare, eroe di El Alamein, Stella d’oro Coni al Merito sportivo.

