FIUMICINO - Approvato il nuovo piano urbano dei parcheggi: con questa approvazione il Comune di Fiumicino mira a migliorare la viabilità e l’organizzazione della mobilità all’interno del territorio, oltre a favorire la decongestione del traffico nelle aree più centrali, creando nuovi posti auto. Previsti 4531 parcheggi “Blu” a sosta tariffata, 4702 gratuiti, 404 per diversamente abili, 44 per motocicli e 404 per carico e scarico merci.

Non sono mancate però repliche al riguardo: « Noi, invece, abbiamo espresso un voto convintamente contrario come era già avvenuto per l’adozione», dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Antonelli Erica, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli.

«La nostra decisione- continuano- è dettata dal fatto che la volontà di questa amministrazione comunale è solamente quella di fare cassa. Inoltre ancora non è chiaro chi gestirà il servizio. Questo piano non porta a nessuno sviluppo del nostro territorio e in più non va di certo ad agevolare la vita dei cittadini, residenti e non».

«Non solo, riteniamo inconcepibile non attivare le strisce blu a Focene o Passoscuro. Proprio nelle due località che durante la stagione estiva - aggiugnono - subiscono gravi disagi per la congestione del traffico e i parcheggi selvaggi. Come già abbiamo detto nei mesi scorsi, non vogliamo pensare che ci sia malizia dietro a queste evidenti mancanze. La verità è che questa maggioranza, ancora una volta, dimostra di non avere nel suo curriculum la voce “competenze”, attitudine necessaria per amministrare un territorio così importante come quello di Fiumicino».