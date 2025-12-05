CIVITAVECCHIA – Il Polo democratico accoglie con favore la proposta, avanzata dall’assessore Giannini, di istituire una cabina di regia tra Amministrazione comunale, Asl, responsabili di colonie feline e rappresentanti di associazioni di volontariato animaliste.

«Quanto proposto nella riunione tenutasi l’altra sera nell’aula Cutuli – spiega il coordinatore Mirko Cerrone – nasce dall’esigenza di migliorare e rendere più efficiente il servizio di ritiro per animali feriti, propedeutico al loro ricovero in strutture veterinarie convenzionate. Troppo spesso, negli anni, chiunque si sia trovato ad attivare il servizio (volontari o liberi cittadini) ha dovuto, in molti casi, sottoporsi ad inutili ore di attesa che non hanno permesso, di fatto, di raggiungere l’obiettivo sperato. La convenzione in essere tra Asl e società addetta al ritiro di animali feriti prevede un tempo massimo di intervento di un’ora. Purtroppo, evitando inutili tecnicismi, possiamo solamente constatare che molte volte questo non è avvenuto ed a rimetterci sono stati ovviamente gli incolpevoli animali».

Il Polo democratico si dice certo che il nuovo coordinamento, «nel quale auspichiamo la presenza della nostra consigliera Nora Costantini, da sempre attenta sostenitrice delle cause animaliste – ha concluso Cerrone - saprà evidenziare e risolvere al meglio criticità ed inefficienze di un’attività utile e necessaria alla tutela degli animali sul territorio cittadino».