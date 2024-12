Andrea Di Sorte è il nuovo sindaco di Bolsena: ha infatti vinto la tornata elettorale sullo sfidante Claudio Masi.

Di Sorte, commissario provinciale di Forza Italia, proseguirà il suo impegno in amministrazione, già iniziato nel ruolo di vicesindaco con l’amministrazione Paolo Dottarelli, cinque anni fa.

A Bolsena ha votato il 74,55% degli aventi diritto, mantenendo sostanzialmente invariato il dato del 73,35% della precedente tornata elettorale.

Nella Tuscia, Di Sorte era stato tra i primi ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco: era il mese di febbraio. «Dopo vent’anni da quando ho iniziato questa avventura, anni di amore incondizionato per questa città, anni di dura gavetta per imparare e cercare di essere un bravo amministratore, sempre al servizio della mia gente, anni di impegno costante per trovare soluzioni e mettere in campo nuove idee, anni di gioie, soddisfazioni e anche qualche delusione, vent’anni di affetto che puntualmente ho ricevuto da tutta la comunità», aveva detto Di Sorte.

«Nel segno della nostra storia - aveva aggiunto - con grandissimo entusiasmo ed un’eccellente tradizione da portare avanti, sono orgoglioso di assumermi questa grande responsabilità e di essere il vostro candidato sindaco».

Da anni impegnato, in politica Di Sorte rappresenta sicuramente uno dei giovani più dinamici e capaci del Viterbese.

La sua candidatura è stata resa possibile dal passo indietro del sindaco in carica Paolo Dottarelli, che avrebbe potuto aspirare al secondo mandato.

