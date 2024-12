MONTEFIASCONE - «Ringrazio il presidente Vittorio Sgarbi del movimento politico Rinascimento, il responsabile nazionale Dario Di Francesco, la coordinatrice della provincia di Viterbo, Daniela Bordo, dell’incarico conferitomi». Lo dice Andrea Angeli, neo coordinatore. «Insieme a Daniela, carissima amica di cui ho sempre avuto stima ed ammirazione, onestà, competenza e conoscenza sono i suoi punti di forza, ho iniziato, periodo Covid, un percorso politico con grande passione ed impegno e con ottimi risultati - spiega Angeli -. Dopo un periodo in standby, ci siamo ritrovati, con più grinta e volontà di creare opportunità e sviluppo territoriali. Ora l’impegno è fortemente incentrato sulle elezioni amministrative dove Daniela è in prima persona impegnata a Tarquinia. Il movimento politico Rinascimento sarà sicuramente protagonista. Il movimento politico Rinascimento darà le giuste risposte ad un territorio che merita il giusto sviluppo culturale, turistico e industriale. A Montefiascone inizierò a lavorare per creare un gruppo di persone liberali che abbiano a cuore il paese. Il nostro presidente Vittorio Sgarbi, da sempre affascinato dalle bellezze naturali di Montefiascone e Tarquinia, ci aiuterà a dare il giusto sviluppo territoriale ad un paese da tempo abbandonato, dandogli il vero valore a cui appartiene», conclude Angeli.

