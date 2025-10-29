SUTRI – Il sindaco di Sutri, Matteo Amori, ha ricevuto dal Direttivo di Anci Lazio le deleghe ufficiali su Lavori Pubblici, Infrastrutture e Rigenerazione Urbana, settori chiave per lo sviluppo del territorio regionale.

«È per me un grande onore assumere questa responsabilità e rappresentare i Comuni del Lazio su temi tanto attuali quanto strategici», ha dichiarato Amori, esprimendo gratitudine per la fiducia ricevuta. Il primo cittadino ha assicurato il massimo impegno nello svolgimento dell’incarico, consapevole della portata e dell’impatto che queste tematiche hanno sulla qualità della vita delle comunità locali.

La nomina rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto finora dal sindaco di Sutri e apre una nuova fase di collaborazione istituzionale nell’ambito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – sezione Lazio, in un contesto di trasformazione urbana e rilancio infrastrutturale. «Ora al lavoro, insieme», ha concluso Amori.

