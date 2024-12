CIVITAVECCHIA – Il caso delle “bollette pazze” di Acea è al centro di una lettera che la lista civica il Buon Governo dell’ex consigliere comunale Vittorio Petrelli ha inviato al sindaco Marco Piendibene e all’assessore al Bilancio Florinda Tuoro. «La necessità di rapportarsi con il gestore ormai non è più procrastinabile - hanno scritto facendo riferimento agli importi consistenti nelle ultime fatture - anche perché è necessario risolvere definitivamente l’assenza di sportelli di Acea Ato2 a Civitavecchia. Il gestore assicura sportelli a Tivoli, a Frascati, persino a Tolfa. Possibile che Civitavecchia, nonostante il numero consistenze di utenze, oltre 20.000, non possa godere di un simile trattamento? Non potete immaginare le difficoltà ed i forti disagi dell’utenza quando deve aprire una nuova utenza - hanno concluso - in considerazione che questa avviene on line e per gli utenti anziani debbono sistematicamente chiedere un ausilio esterno».

