SUTRI - «Congratulazioni a Stefania Nicolosi e Federica Boccolini per l’elezione nella consulta femminile di Anci Lazio. In qualità di membro del Consiglio Direttivo di Anci Lazio, voglio esprimere le più sentite congratulazioni a Stefania Nicolosi e Federica Boccolini per la loro recente elezione nella Consulta Femminile di Anci Lazio. Si tratta di un importante riconoscimento al valore, e all’impegno che entrambe hanno dimostrato nel loro percorso amministrativo. La loro presenza nella consulta rappresenta un valore prezioso per la nostra associazione e per tutte le amministratrici locali del Lazio». Così, il sindaco di Sutri Matteo Amori.

«A Stefania e Federica vanno i migliori auguri di buon lavoro: sono certo che sapranno contribuire con passione e determinazione ai lavori della consulta, portando idee, proposte e azioni concrete a beneficio di tutto il territorio regionale».

