BOLSENA – Giovedì 20 marzo, alle ore 18,30, presso l’Hotel Holiday di Bolsena, in viale Armando Diaz, 38, si terrà la presentazione del libro “War Room, attori, strutture e processi della politica in campagna permanente” del professor Luigi Di Gregorio, docente di Comunicazione pubblica e politica all’Università degli Studi della Tuscia. Il libro offre un’analisi dettagliata delle strutture e dei processi che caratterizzano la politica in campagna permanente, facendo luce sul ruolo degli attori politici e sulle tecniche di comunicazione impiegate nelle moderne strategie elettorali.

L’evento, moderato dal direttore del Secolo d’Italia, Antonio Rapisarda, e a cui parteciperanno il deputato Mauro Rotelli e il consigliere regionale Daniele Sabatini, rappresenta un’occasione unica per approfondire temi di grande attualità con esperti e protagonisti del panorama politico italiano. L’ingresso è libero.