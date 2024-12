TARQUINIA - Il sindaco Alessandro Giulivi commenta positivamente la presentazione della lista “Agraria Tricolore, Riglietti presidente”, presentata domenica. «Con piacere ho partecipato alla presentazione di Agraria Tricolore: l'unica lista utile al futuro dell’Università Agraria - afferma Giulivi - Ho visto una squadra forte e coesa pronta a vincere, guidata da Alberto Riglietti, professionista stimato e amministratore pubblico competente. Ringrazio tutti loro per essersi messi a disposizione in un frangente non semplice per l’Università Agraria. Il tricolore nel nome non è solo un simbolo, ma un impegno a rappresentare tutti i cittadini e sono certo che la squadra di candidati consiglieri sia pronta a raccogliere il maggior numero di consensi e a lavorare con serietà per il futuro dell'Agraria. La vicinanza del presidente della commissione Ambiente della Camera On. Mauro Rotelli, dei consiglieri regionali Valentina Paterna e Daniele Sabatini, dei consiglieri provinciali Stefano Zacchini e Giulio Zelli e del segretario nazionale di Azione studentesca Ponzio è la garanzia della serietà e validità del percorso intrapreso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA