TARQUINIA - Parlavano di “Prove di dialogo all'Università Agraria di Tarquinia con il presidente Tosoni”, i coordinatori dei due partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia e Forza Italia, solo poche ore prima del consiglio in seconda convocazione.

“In questi giorni abbiamo incontrato il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Tosoni - avevano riferito Valentina Paterna, consigliera regionale di Fdi e Francesco Ciarlanti, coordinatore di Fi Tarquinia - per discutere della situazione amministrativa dell’ente che presiede, confrontandoci sia sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti sia sulle tante questioni da programmare e risolvere».

«Ci siamo trovati, entrambi, d’accordo sulla necessità di fare una revisione del lavoro svolto finora dall’amministrazione - avevano detto Paterna e Ciarlanti - valutandone gli aspetti positivi e immaginando possibili soluzioni per rendere l’attività dell’Università Agraria ancora più incisiva».

«Proprio per questo abbiamo dunque indicato al presidente Tosoni l'urgenza di una verifica politica ed amministrativa, non solo sul programma da portare avanti ma anche sull’assetto complessivo della giunta per fornire quella stabilità di cui l'Università Agraria necessita - avevano anche sottolineato - Sicuri che le nostre preoccupazioni saranno condivise, rimaniamo in attesa delle decisioni e degli interventi che il presidente Tosoni riterrà più opportuni per rispondere alle esigenze che abbiamo manifestato in maniera costruttiva”. Risposte e verifiche che sembrano essere maturante con un freno all’esperienza Tosoni.

