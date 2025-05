CIVITAVECCHIA – «Quella firmata ieri è una tappa storica per la nostra città: dopo decenni di rinvii e promesse non mantenute, prende finalmente forma un progetto concreto e immediatamente attuabile per la trasformazione della stazione ferroviaria e del contesto urbano circostante». Il M5S evidenzia l’importanza dell’accordo sottoscritto tra il Comune di Civitavecchia, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, grazie al quale si apre ora la strada «a un investimento di rilevante entità, pari a diverse decine di milioni di euro, destinato a ridisegnare in maniera profonda una zona strategica della città. Un progetto – hanno ricordato – che comprende la realizzazione di infrastrutture fondamentali, come nuovi spazi di sosta, il prolungamento della trincea ferroviaria e un intervento decisivo per ricucire il tessuto urbano e rilanciare l’intera area Italcementi».

Il M5S di Civitavecchia esprime profonda soddisfazione per questo risultato, «che rappresenta il frutto del grande lavoro svolto dall’assessore D’Antò, il cui impegno determinato e costante ha consentito di giungere alla definizione dell’accordo in tempi brevi e con risultati concreti. Fondamentale anche la visione e la determinazione del sindaco Marco Piendibene – hanno aggiunto i grillini - che ha saputo guidare il dialogo istituzionale con efficacia e attenzione all’interesse pubblico. Quello che si apre ora è un percorso che guarda al futuro, con investimenti ferroviari programmati per circa 100 milioni di euro nei prossimi anni: una prospettiva che cambia il volto di Civitavecchia e restituisce ai cittadini una città più moderna, funzionale e integrata. Come M5S – hanno concluso - continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione di questo importante progetto, sostenendo ogni azione che vada nella direzione della sostenibilità, dell’inclusione e del miglioramento della qualità della vita per tutti».