LADISPOLI -La realizzazione del centro commerciale al km 38 della statale Aureliab finisce di nuovo nel mirino dell'opposizione. Questa volta riflettori puntati sui pini del "Sorpasso", ancora una volta in pericolo. Dopo il fuoco degli anni passati e i parassiti, che hanno portato già all'abbattimento di alcuni degli alberi simbolo della città balneare, ora a metterli in pericolo sarebbero i lavori per le opere di urbanizzazione preparatorie per la realizzazione dei nuovi centri commerciali. «Le ruspe - hanno denunciato dal Partito democratico - stanno scavando proprio sotto i pini centenari e sotto tutela Ambientale e Paesaggistica. È evidente che l'eccessiva vicinanza agli alberi dello scavo ne pregiudica la stabilità. È l'ennesimo attacco - tuonano i dem - ad uno dei patrimoni naturalistici e storici della nostra città. Abbiamo segnalato quello che sta accadendo alle autorità che dovrebbero controllare. In comune - concludono - sindaco e assessori invece guardano con attenzione altrove, verso palchi dove scorrono migliaia di euro». «Sono alberi famosi a livello cinematografico (la scena del film Il sorpasso fa parte della cultura cittadina ormai), sono fondamentali per il nostro paesaggio, sono anche protetti». Rincara la dose l'assessore "Ladispoli sostenibile". «Ma tutto questo non scoraggia nessuno, compresi gli amministratori locali che se ne stanno fregando dei rischi se questi alberi dovessero cadere sulla strada. Seppur di competenza di Anas perché questi alberi si trovano su una strada statale, i lavori del centro commerciale dovrebbero invece tenere conto dei rischi e usare cautela cercando di salvaguardarli. Considerato lo stato del nostro verde pubblico noi non ci stupiamo più di nulla, preghiamo solo per giorni migliori», concludono.

©RIPRODUZIONE RISERVATA