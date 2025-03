TOLFA – Nicola Tomassetti è il nuovo coordinatore del circolo Fratelli d’Italia di Tolfa. La sua elezione, avvenuta all'unanimità e per acclamazione, è avvenuta sabato 22 marzo, alla presenza di Roberta Alimenti (in rappresentanza della federazione provinciale di Roma).

"Sono felice, entusiasta ed orgoglioso. Ringrazio l'amica Roberta Alimenti per la vicinanza e la serietà dimostrata nella fase congressuale, Armando Tondinelli e tutta la federazione provinciale di Roma. Svolgerò il mio ruolo con passione e impegno, convinto che il Partito locale contribuirà alla crescita della nostra città, anche in vista delle prossime elezioni", ha detto.



“Con soddisfazione e onore ho presieduto la nomina all’unanimità di Nicola Tomassetti, componente storico del nostro partito e rappresentativo della cittadinanza di Tolfa. Di sicuro Nicola sarà un importante punto di riferimento per tutti gli amici di FDI del territorio e con la sua esperienza e il suo entusiasmo contribuirà alla crescita del circolo e della politica del territorio. Buon lavoro!", ha commentato la coordinatrice del partito e consigliere comunale a Bracciano, Roberta Alimenti.

Le congratulazioni per la nomina arrivano anche dal coordinatore FdI di Civitavecchia, Paolo Iarlori: "Anche a nome del circolo territoriale "Giorgio Almirante" di Civitavecchia rivolgo mi congratulo ed auguro buon lavoro a Nicola Tomassetti, acclamato dal congresso cittadino nuovo coordinatore comunale del Partito a Tolfa. Sono certo che Nicola Tomassetti, uomo di grande esperienza e storico esponente della Destra a Tolfa, il Partito vivrà una fase di indiscutibile rilancio sul territorio. Sarà un piacere collaborare con Nicola e lavorare in sinergia, con lui e con tutti gli altri coordinatori del litorale nord di Roma".