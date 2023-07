TOLFA - Tolfa si prepara ad accogliere la bella invasione di giovani eccellenze che salgono in collina per partecipare alla quarta edizione di ''Anuman, la foresta delle idee''.

L'incontro si svolgerà domenica prossima presso il convento dei Cappuccini di Tolfa. All'ombra della Rocca di Tolfa si svolgerà questo evento che vedrà presente il vicepremier Antonio Tajani ed alcuni politici e amministratori di livello nazionale e regionale. Sono previsti anche tavoli tematici con la presenza di professionisti di altissimo livello.

L’obiettivo di questo incontro è di far confrontare questi giovani ragazzi under 25 con alcuni degli attori principali dell’economia e delle istituzioni italiane.

L’evento è andato sold out in pochi giorni come riportato anche sui social dall’organizzatore, il deputato Alessandro Battilocchio, che sarà presente all'incontro. A fare gli onori di casa ci sarà la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio.

"Siamo pronti per una grande IV edizione di ''Anuman. La Foresta delle Idee"- spiega soddisfatto il deputato Alessandro Battilocchio - cento giovani del territorio domenica si confronteranno per costruire il futuro. Da rilevare il soldout per le adesioni, ma è prevista una diretta streaming. Una nuova leva deve porsi avanti”.

