R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S e c o n d o C l a l , n e l 2 0 2 4 l a p r o d u z i o n e i t a l i a n a d i c a r n e b o v i n a h a r a g g i u n t o c i r c a 6 5 9 m i l a t o n n e l l a t e ( + 6 , 3 % s u l 2 0 2 3 ) , c o n u n g r a d o d i a u t o a p p r o v v i g i o n a m e n t o c r o l l a t o a l 3 7 % e u n f a t t u r a t o c h e t r a a l l e v a m e n t o e i n d u s t r i a s u p e r a i 1 3 m i l i a r d i d i e u r o . A c o m p l e t a r e i l q u a d r o , i l s e t t o r e o v i c a p r i n o – c o n u n v a l o r e c o m p l e s s i v o s u p e r i o r e a 9 0 0 m i l i o n i d i e u r o t r a c a r n e e l a t t e – c o n f e r m a l a p r o p r i a i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a p e r i l p r e s i d i o t e r r i t o r i a l e e a m b i e n t a l e d e l l e a r e e i n t e r n e e p e r i l m a n t e n i m e n t o d i u n a p r o d u z i o n e t i p i c a d i a l t a q u a l i t à c o n u n p a t r i m o n i o o v i n o n a z i o n a l e i n l i e v e a u m e n t o e c o n l e i m p o r t a z i o n i d i c a r n i o v i n e i n c r e s c i t a d i c i r c a i l 5 % s u b a s e a n n u a . L a z o o t e c n i a i t a l i a n a è t o r n a t a a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o n a z i o n a l e c o n l a t a v o l a r o t o n d a “ I l f u t u r o d e l l a z o o t e c n i a i t a l i a n a : t r a s f i d e e c o n o m i c h e , n u o v a P a c e r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e ” , p r o m o s s a d a A s s o c a r n i e m o d e r a t a d a l l a g i o r n a l i s t a A l e s s a n d r a V i e r o , c o n u n ’ i n t r o d u z i o n e a c u r a d i C l a l s u l l ’ a n d a m e n t o d e i m e r c a t i b o v i n o e o v i n o . L a f i l i e r a b o v i n a i t a l i a n a h a c o n f e r m a t o u n a f o r t e c a p a c i t à d i a d a t t a m e n t o i n u n c o n t e s t o e u r o p e o i n c o n t r a z i o n e . D o p o m e s i d i v o l a t i l i t à , i l m e r c a t o s i s t a s t a b i l i z z a n d o , m a p e r m a n g o n o c r i t i c i t à s t r u t t u r a l i l e g a t e a l l a b a s s a a u t o s u f f i c i e n z a – a n c o r a s o t t o i l 4 0 % – e a l l a d i p e n d e n z a d a i r i s t a l l i e s t e r i . " I l m e r c a t o r e s t a c o m p l e s s o m a m o s t r a s e g n a l i d i s t a b i l i t à g r a z i e a l l a v o r o d i t u t t a l a f i l i e r a . O r a s e r v e c o n s o l i d a r e q u e s t i r i s u l t a t i c o n p o l i t i c h e d i l u n g o p e r i o d o e r e l a z i o n i p i ù e q u i l i b r a t e c o n l a d i s t r i b u z i o n e . C o n i l D d l ' C o l t i v a I t a l i a ' , i l G o v e r n o h a a s c o l t a t o l ’ a p p e l l o d e g l i a l l e v a t o r i e p r o d u t t o r i i t a l i a n i , s c e g l i e n d o d i i n v e s t i r e i n m o d o m i r a t o s u l l a l i n e a v a c c a – v i t e l l o : è l a v i a p e r r i d u r r e l a d i p e n d e n z a d a i r i s t a l l i e s t e r i e r a f f o r z a r e l a s o v r a n i t à a l i m e n t a r e d e l n o s t r o P a e s e " , s o t t o l i n e a S e r a f i n o C r e m o n i n i , P r e s i d e n t e d i A s s o c a r n i . I l D d l “ C o l t i v a I t a l i a ” p r e v e d e u n a d o t a z i o n e c o m p l e s s i v a d i 1 , 0 5 m i l i a r d i d i e u r o p e r l ’ i n t e r o s e t t o r e d e l l ’ a g r i c o l t u r a , i n c l u s a l a z o o t e c n i a . A l l ’ i n t e r n o d i q u e s t o b u d g e t , 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o s o n o d e s t i n a t i a l c o m p a r t o b o v i n o : i l 7 0 % a l l a l i n e a v a c c a – v i t e l l o e i l 3 0 % a l l ’ i m p i e g o d i s e m e s e s s a t o . I l c o n f r o n t o t r a p r o d u z i o n e e d i s t r i b u z i o n e h a m e s s o i n e v i d e n z a l a n e c e s s i t à d i u n n u o v o p a t t o d i f i l i e r a , f o n d a t o s u a c c o r d i s t a b i l i , i n d i c a t o r i d i c o s t o c o n d i v i s i e u n a c o m u n i c a z i o n e t r a s p a r e n t e s u o r i g i n e , b e n e s s e r e a n i m a l e e s o s t e n i b i l i t à . N e l l a s e c o n d a p a r t e d e i l a v o r i , d e d i c a t a a l d i a l o g o c o n i l m o n d o p o l i t i c o e p a r l a m e n t a r e , è e m e r s a l a v o l o n t à c o n d i v i s a d i p r e s e r v a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s e t t o r e z o o t e c n i c o n e l q u a d r o d e l l a p r o s s i m a P a c 2 0 2 8 – 2 0 3 4 , e v i t a n d o i l r i s c h i o d i u n a r i n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e e v a l o r i z z a n d o l a s p e c i f i c i t à d e i s i s t e m i d i a l l e v a m e n t o i t a l i a n i . È s t a t a i n o l t r e r i b a d i t a l a n e c e s s i t à d i p o s t i c i p a r e d i d o d i c i m e s i l ’ a p p l i c a z i o n e d e l R e g o l a m e n t o e u r o p e o s u l l a d e f o r e s t a z i o n e , p e r e v i t a r e d i s t o r s i o n i t r a S t a t i m e m b r i , e d i g a r a n t i r e r e c i p r o c i t à n e g l i s t a n d a r d e c o n t r o l l i e f f i c a c i n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ a c c o r d o M e r c o s u r . P e r c o n c l u d e r e , A s s o c a r n i h a r i n g r a z i a t o i l M i n i s t r o F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a p e r l a c o s t a n t e a t t e n z i o n e d i m o s t r a t a n e i c o n f r o n t i d e l c o m p a r t o z o o t e c n i c o i t a l i a n o e , d a u l t i m o , p e r l a p o s i z i o n e a s s u n t a s u l R e g o l a m e n t o e u r o p e o s u l l a d e f o r e s t a z i o n e , c h e c o m p o r t e r à c o s t i e c o m p l e s s i t à s i g n i f i c a t i v e p e r g l i o p e r a t o r i . A l l a t a v o l a r o t o n d a , s o n o i n t e r v e n u t i n e l l a p a r t e d e d i c a t a a l m o n d o p r o d u t t i v o , C r i s t i a n o F i n i ( P r e s i d e n t e C I A ) , M a s s i m i l i a n o G i a n s a n t i ( P r e s i d e n t e C o n f a g r i c o l t u r a e C O P A ) e d E t t o r e P r a n d i n i ( P r e s i d e n t e C o l d i r e t t i ) , P i e r o C a m i l l i ( V i c e p r e s i d e n t e A s s o c a r n i c o n d e l e g a a l s e t t o r e o v i n o ) , P a o l o C e t o r e l l i ( C E . D I . G r o s ) , G i u l i a n o M a r c h e s i n ( D i r e t t o r e O I I n t e r c a r n e I t a l i a ) e C l a u d i o M a z z i n i ( C o o p I t a l i a ) . N e l l a p a r t e d e d i c a t a a l d i a l o g o c o n i l m o n d o p o l i t i c o e p a r l a m e n t a r e , s o n o i n t e r v e n u t i i l S e n . G i o r g i o M a r i a B e r g e s i o ( V i c e p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a d e l S e n a t o ) , i l S e n . L u c a D e C a r l o ( P r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e I n d u s t r i a , C o m m e r c i o , T u r i s m o , A g r i c o l t u r a e P r o d u z i o n e A g r o a l i m e n t a r e d e l S e n a t o ) , i l S e n . S t e f a n o P a t u a n e l l i ( C o m p o n e n t e C o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l l a C a m e r a ) e l ’ O n . R a f f a e l e N e v i ( V i c e p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i ) .