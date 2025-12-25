M o s c a , 2 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P i e n o d ' o d i o e i n a d e g u a t o " . L a R u s s i a h a r e p l i c a t o c o s ì , c o n d a n n a n d o l o , a l d i s c o r s o d i N a t a l e d e l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y i n c u i a u s p i c a c h e V l a i d m i r P u t i n " p o s s a m o r i r e " . I l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r i P e s k o v , c i t a t o d a l l a T a s s , h a d e f i n i t o l e a f f e r m a z i o n i d i Z e l e n s k y " i n c i v i l i e c a r i c h e d i o d i o " , f a c e n d o l o a p p a r i r e c o m e u n a " p e r s o n a i n a d e g u a t a " . E h a p o i a g g i u n t o c h e " v i e n e s p o n t a n e o c h i e d e r s i s e s i a i n g r a d o d i p r e n d e r e d e c i s i o n i r e s p o n s a b i l i i n d i r e z i o n e d i u n a s o l u z i o n e p o l i t i c o - d i p l o m a t i c a " .