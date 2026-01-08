S a n a , a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I s e p a r a t i s t i d e l l o Y e m e n h a n n o a c c u s a t o l ' A r a b i a S a u d i t a d i a v e r d e t e n u t o a r b i t r a r i a m e n t e u n a l o r o d e l e g a z i o n e d i a l t o l i v e l l o c h e s i e r a r e c a t a a R i a d p e r c o l l o q u i i n s e g u i t o a g l i s c o n t r i n e l s u d d e l P a e s e . " O l t r e 5 0 f u n z i o n a r i d e l C o n s i g l i o d i T r a n s i z i o n e M e r i d i o n a l e s o n o s t a t i a r b i t r a r i a m e n t e a r r e s t a t i e c o n d o t t i d a i s a u d i t i i n u n a l o c a l i t à s c o n o s c i u t a . C h i e d i a m o i l l o r o i m m e d i a t o r i l a s c i o e l ' i n t e r v e n t o d e l l e N a z i o n i U n i t e i n A r a b i a S a u d i t a p e r l a l o r o s i c u r e z z a " , h a d i c h i a r a t o i l C o n s i g l i o d i T r a n s i z i o n e M e r i d i o n a l e i n u n a n o t a .