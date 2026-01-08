R i a d , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - G l i E m i r a t i A r a b i U n i t i h a n n o f a t t o u s c i r e c l a n d e s t i n a m e n t e d a l l o Y e m e n i l l e a d e r s e p a r a t i s t a A i d a r o u s a l - Z u b a i d i , c a p o d e l C o n s i g l i o d i t r a n s i z i o n e m e r i d i o n a l e ( S t c ) , r i c e r c a t o p e r t r a d i m e n t o , e l o h a n n o t r a s f e r i t o i n a e r e o a d A b u D h a b i . L o s o s t i e n e l ' A r a b i a S a u d i t a , m e n t r e g l i E m i r a t i n o n h a n n o p e r o o r a r i s p o s t o a q u e s t a a f f e r m a z i o n e , c h e a g g r a v a u l t e r i o r m e n t e l e t e n s i o n i t r a i d u e v i c i n i d e l l a p e n i s o l a a r a b i c a . S e c o n d o u n a d i c h i a r a z i o n e d e i m i l i t a r i s a u d i t i , A l - Z u b a i d i è f u g g i t o d a l l o Y e m e n i n b a r c a v e r s o l a S o m a l i a . S u c c e s s i v a m e n t e , f u n z i o n a r i d e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i a v r e b b e r o t r a s p o r t a t o a l - Z u b a i d i i n a e r e o a d A b u D h a b i , l a c a p i t a l e d e g l i E m i r a t i .