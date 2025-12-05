R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S e l i O v e r s e a s , s o c i e t à d e l G r u p p o W e b u i l d , c e l e b r a i l s u o 7 5 ° a n n i v e r s a r i o i n c o n c o m i t a n z a c o n l a f e s t i v i t à d i S a n t a B a r b a r a , p a t r o n a d e i m i n a t o r i e d i c h i l a v o r a i n s o t t e r r a n e o . U n a r i c o r r e n z a c h e r a c c o n t a u n a s t o r i a d i i n n o v a z i o n e e s i c u r e z z a n e l s e t t o r e d e l t u n n e l i n g s u s c a l a g l o b a l e , i n i z i a t a n e l 1 9 5 0 c o n l a v i s i o n e d e l l ' i n g e g n e r e C a r l o G r a n d o r i : p o r t a r e t e c n o l o g i a n e l l e l a v o r a z i o n i r i d u c e n d o d r a s t i c a m e n t e g l i i n c i d e n t i n e l l a v o r o i n g a l l e r i a . D a q u e l l a i n t u i z i o n e , S e l i O v e r s e a s h a t r a s f o r m a t o i l t u n n e l i n g i n u n ’ a r t e i n g e g n e r i s t i c a , i n t r o d u c e n d o s o l u z i o n i p i o n i e r i s t i c h e c o m e l a T b m a d o p p i o s c u d o , p r o g e t t a t a n e g l i a n n i ’ 7 0 p e r a f f r o n t a r e l e g e o l o g i e p i ù c o m p l e s s e , u n a t e c n o l o g i a c h e h a a p e r t o l a s t r a d a a l l a m e c c a n i z z a z i o n e d e g l i s c a v i i n t e r r e n i c o m p l e s s i . O g g i , c o n o l t r e 8 4 6 k m d i g a l l e r i e s c a v a t e i n 3 2 P a e s i , p e r u n t o t a l e d i c i r c a 1 0 0 t u n n e l r e a l i z z a t i e u n a p r e s e n z a i n 5 c o n t i n e n t i , S e l i O v e r s e a s è s i n o n i m o d i e c c e l l e n z a t e c n i c a e i n n o v a z i o n e c o n t i n u a p e r i l G r u p p o W e b u i l d e p e r i n u m e r o s i a l t r i C l i e n t i p e r c u i o p e r a s u s c a l a g l o b a l e . L a s o c i e t à , c h e d a l 2 0 2 1 è e n t r a t a a f a r p a r t e d e l G r u p p o W e b u i l d , è p a r t e d i u n a s t o r i a d i a g g r e g a z i o n e u l t r a c e n t e n a r i a d i a z i e n d e d i s u c c e s s o i n I t a l i a e n e l m o n d o c h e h a n n o u n i t o l e l o r o c o m p e t e n z e d a n d o v i t a a l l ' a t t u a l e G r u p p o W e b u i l d , l e a d e r g l o b a l e n e l l e g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e . L ' e s p e r i e n z a s p e c i a l i s t i c a d i S e l I O v e r s e a s è s t a t a e d è a n c o r a o g g i d e c i s i v a i n o p e r e u r b a n e d i g r a n d e c o m p l e s s i t à . I l C i t y r i n g e n d i C o p e n a g h e n e u n t u n n e l d i o l t r e 1 3 m e t r i d i d i a m e t r o n e l c e n t r o d e n s a m e n t e p o p o l a t o d i Ł ó d ź i n P o l o n i a s o n o e s e m p i d i i n t e r v e n t i r e a l i z z a t i i n c o n t e s t i d e n s a m e n t e p o p o l a t i . I n E g i t t o , l a m e t r o p o l i t a n a c h e c o r r e a d u e p a s s i d a l l e P i r a m i d i d i G i z a h a r i c h i e s t o s o l u z i o n i i n g e g n e r i s t i c h e a d h o c p e r t u t e l a r e i l p a t r i m o n i o s t o r i c o i n s u p e r f i c i e . I n I t a l i a , i l k n o w - h o w d i S e l i O v e r s e a s è o g g i s t r a t e g i c o n e i c a n t i e r i f e r r o v i a r i W e b u i l d d i m a g g i o r r i l i e v o , d o v e s u p p o r t a i l G r u p p o n e l l a g e s t i o n e d i T B M c o n t e c n o l o g i e a v a n z a t e a p p l i c a t e , c o m e i l C o n t i n u o u s M i n i n g e i l D u a l M o d e , c h e c o n s e n t o n o d i o t t i m i z z a r e s i c u r e z z a e t e m p i d i r e a l i z z a z i o n e . I n I t a l i a , c o n W e b u i l d , S e l i O v e r s e a s è i n p r i m a l i n e a a n c h e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a G a l l e r i a d i V a l i c o , p a r t e d e l P r o g e t t o U n i c o T e r z o V a l i c o d e i G i o v i – N o d o d i G e n o v a , c h e è a n c h e i l t u n n e l f e r r o v i a r i o s o t t e r r a n e o p i ù l u n g o d ’ I t a l i a , g e s t e n d o c o n p r o t o c o l l i d i s i c u r e z z a a l l ' a v a n g u a r d i a s f i d e r i l e v a n t i c o m e i l c o n t a t t o c o n l a F a g l i a S e s t r i / V o l t a g g i o e l a p r e s e n z a d i g a s n a t u r a l e . O p e r a i n o l t r e i n c a n t i e r i s t r a t e g i c i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a d i r e t t r i c e f e r r o v i a r i a a d a l t a c a p a c i t à P a l e r m o - C a t a n i a - M e s s i n a e s u l l a l i n e a a d a l t a v e l o c i t à S a l e r n o - R e g g i o C a l a b r i a , d o v e i m p i e g a T b m D u a l M o d e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e p e r g a r a n t i r e e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à . P e r i l f u t u r o , l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i t u n n e l i n g , g u i d a t a d a l l ' e s i g e n z a d i s v i l u p p a r e i n f r a s t r u t t u r e i n t e g r a t e e s o s t e n i b i l i i n a r e e u r b a n e d e n s a m e n t e p o p o l a t e , r a f f o r z a i l r u o l o d i S e l i O v e r s e a s n e l m e r c a t o i n t e r n a z i o n a l e i n s e t t o r i c h e s p a z i a n o d a l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e a l l e o p e r e i d r i c h e . I l s u o c o n t i n u o i n v e s t i m e n t o i n G r e e n T b m , s i s t e m i d i g i t a l i p r e d i t t i v i e a u t o m a z i o n e p e r r i d u r r e r i s c h i e d e m i s s i o n i , c o n f e r m a i n o l t r e i l r u o l o d i c e n t r o d i c o m p e t e n z a g l o b a l e n e l G r u p p o W e b u i l d .