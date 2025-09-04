R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a l a p r o f e s s i o n a l i t à d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e l a t e m p e s t i v i t à d e l l ’ a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a h a n n o g a r a n t i t o l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i . T u t t a v i a l a v i c e n d a d i V i t e r b o , g l i a r r e s t i e q u e l l o c h e s t a e m e r g e n d o r i c h i e d o n o u n a p p r o f o n d i m e n t o . P e r q u e s t o a l l a r i p r e s a d e l l ’ a t t i v i t à p a r l a m e n t a r e c h i e d e r e m o a l g o v e r n o d i r i f e r i r e s u l l ’ a c c a d u t o p e r c o m p r e n d e r e l a r e a l e p o r t a t a , i p e r i c o l i e l e i m p l i c a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i d e g l i a r r e s t i e d e l l ’ o p e r a z i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .