M i l a n o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i t o r n a i n a u l a a M i l a n o i l p r o s s i m o 2 1 o t t o b r e , p o i è p r e v i s t o u n c a l e n d a r i o s e t t i m a n a l e f i n o a m a g g i o p e r V i s i b i l i a c h e v e d e t r a g l i i m p u t a t i a n c h e l a m i n i s t r a d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h é a c c u s a t a d i f a l s o i n b i l a n c i o . N e l p r o c e s s o c h e v e d e i m p u t a t e 1 6 p e r s o n e , s i e n t r e r à n e l v i v o - d a v a n t i a u n c o l l e g i o c o n d u e n u o v i g i u d i c i s u t r e - l a p r o s s i m a u d i e n z a c o n l a f o r m a l i z z a z i o n e d e l l e p r o v e . D o p o o t t o b r e s i t o r n a i n a u l a a d i c e m b r e ( 1 1 e 1 8 ) , q u i n d i a l t r e u d i e n z e s o n o p r e v i s t e a g e n n a i o 2 0 2 6 ( 8 , 1 5 , 2 2 e 2 9 ) , f e b b r a i o ( 5 , 1 2 e 2 6 ) , m a r z o ( 5 , 1 2 , 1 7 ) , a l t r e d u e d a t e s o n o s t a t e i n d i c a t e a d a p r i l e ( 1 6 e 2 2 ) e d u e a m a g g i o ( 1 4 e 2 1 ) . L ' u d i e n z a o d i e r n a è s e r v i t a a n c h e a c h i a r i r e u n p u n t o d e l l ' i n d a g i n e . A d o m a n d a d i u n o d e i d i f e n s o r i , l ' a v v o c a t o M a t i a s M a n c o , s u l d e s t i n o d e l l e c o n v e r s a z i o n i c h e v e d o n o p r o t a g o n i s t a l a m i n i s t r a d e l T u r i s m o , l a P r o c u r a d i M i l a n o , c o n l a p m M a r i a G i u s e p p i n a G r a v i n a , h a p r e c i s a t o c h e d a l l ' a g o s t o d e l 2 0 2 3 , p o c h i g i o r n i d o p o l a s e n t e n z a d e l l a C o n s u l t a c h e d à r a g i o n e a M a t t e o R e n z i s u l l a v i c e n d a O p e n , " e r a s t a t a d a t a d i s p o s i z i o n e a l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a d i s e p a r a r e e d e s c l u d e r e " l e c o n v e r s a z i o n i d o v e D a n i e l a S a n t a n c h é c o m p a r e c o m e m i t t e n t e o d e s t i n a t a r i a . " L e m a i l n o n c i s o n o , n o n f a n n o p a r t e d e l f a s c i c o l o " . U n a r i s p o s t a c h e s o d d i s f a l e p a r t i e c h e r i s p e t t a l e i n d i c a z i o n i d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e c h e n e l l u g l i o 2 0 2 3 d i s p o n e c h e è n e c e s s a r i a l ' a u t o r i z z a z i o n e d e l l a C a m e r a d i a p p a r t e n e n z a .