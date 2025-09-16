M i l a n o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l t r i b u n a l e d i M i l a n o - i l c o l l e g i o c a m b i e r à n e l l a p r o s s i m a u d i e n z a - h a a m m e s s o i p i c c o l i a z i o n i s t i , t r a c u i G i u s e p p e Z e n o c h e h a s e m p r e s o s t e n u t o l ' i r r e g o l a r i t à d e i c o n t i , n e l p r o c e s s o V i s i b i l i a c h e v e d e t r a g l i i m p u t a t i a n c h e l a m i n i s t r a d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h é a c c u s a t a d i f a l s o i n b i l a n c i o . P r o p r i o n e i c o n f r o n t i d e l l a s e n a t r i c e l a p r o c u r a h a c h i e s t o d i ' s t r a l c i a r e ' l e m a i l e l e c h a t c h e h a n n o c o m e i n t e r l o c u t r i c e l a m i n i s t r a D a n i e l a S a n t a n c h é . I l p m L u i g i L u z i h a c i t a t o l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e d e l l u g l i o 2 0 2 3 s u l l a v i c e n d a O p e n - c h e t i r a i n b a l l o i l s e n a t o r e M a t t e o R e n z i - c h e s t a b i l i s c e c h e n o n è u t i l i z z a b i l e l a c o r r i s p o n d e n z a p r i m a d e l l ' a u t o r i z z a z i o n e d e l l a C a m e r a d i a p p a r t e n e n z a . M e s s a g g i s c r i t t i c h e d u n q u e n o n e n t r e r a n n o n e l p r o c e s s o . L a p r o c u r a h a c h i e s t o d i s e n t i r e i n a u l a l a m i n i s t r a S a n t a n c h é e g l i a l t r i i m p u t a t i , o l t r e a c o n s u l e n t i t e c n i c i , f u n z i o n a r i d i C o n s o b e B a n c a d ' I t a l i a e p e r s o n a l e d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a c h e h a s v o l t o l e i n d a g i n i . N e l l ' e l e n c o d e l l e a m m i s s i o n i p r o v e a v a n z a t o d a i p m M a r i a G i u s e p p i n a G r a v i n a e L u z i a n c h e i v e r b a l i , l e c o n s u l e n z e e l e r e l a z i o n i c o n t r o l e 1 6 p e r s o n e i m p u t a t e ( n e s s u n a s o c i e t à è a p r o c e s s o ) , t r a c u i i l c o m p a g n o d e l l a m i n i s t r a D i m i t r i K u n z , l a s o r e l l a F i o r e l l a G a r n e r o e l a n i p o t e S i l v i a G a r n e r o e l ' e x c o m p a g n o d e l l a m i n i s t r a C a n i o G i o v a n n i M a z z a r o .