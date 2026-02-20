M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N u o v o r i n v i o p e r i l p r o c e d i m e n t o c h e v e d e i n d a g a t a l a m i n i s t r a d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h é a c c u s a t a d i t r u f f a a g g r a v a t a a l l ' I n p s i n r e l a z i o n e a l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e n e l p e r i o d o C o v i d p e r a l c u n i d i p e n d e n t i d e l l a s o c i e t à V i s i b i l i a . L a g i u d i c e p e r l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e d i M i l a n o T i z i a n a G u e l i h a r i n v i a t o a l p r o s s i m o 1 4 o t t o b r e l ' u d i e n z a i n a t t e s a d e l l a d e c i s i o n e d e l l a C o n s u l t a s u l c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n e s o l l e v a t o d a l S e n a t o . D i r e c e n t e i l p o o l d i l e g a l i - g l i a v v o c a t i S a l v a t o r e P i n o e N i c o l ò P e l a n d a - h a n n o d e p o s i t a t o i l r i c o r s o c h e o r a p e n d e e f f e t t i v a m e n t e d a v a n t i a l l a C o n s u l t a , m a m e d i a m e n t e s o l o l a d e c i s i o n e s u l v a g l i o d i a m m i s s i b i l i t à c h i e d e t e m p i d i c i r c a 6 m e s i p r i m a d e l l ' e v e n t u a l e u d i e n z a d i d i s c u s s i o n e , q u i n d i a n c h e l a d a t a f i s s a t a p e r i l p r o s s i m o a u t u n n o p o t r e b b e r i v e l a r s i u n ' u d i e n z a ' i n t e r l o c u t o r i a ' c o m e q u e l l a d i s t a m a n e d u r a t a s o l o u n a m a n c i a t a d i m i n u t i . G i à n e l l ' u d i e n z a d e l 9 l u g l i o 2 0 2 5 l a d i f e s a S a n t a n c h è a v e v a s o l l e v a t o l a q u e s t i o n e d e l l ' i n u t i l i z z a b i l i t à d i u n a s e r i e d i r e g i s t r a z i o n i d i c o n v e r s a z i o n i p r i v a t e d e l l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e d i m e s s a g g i d i p o s t a e l e t t r o n i c a . P e r l a d i f e s a l ' i n u t i l i z z a b i l i t à è s a n c i t a d a l l a m a n c a t a r i c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o a l P a r l a m e n t o d e l l ' a u t o r i z z a z i o n e p e r p r o c e d e r e a l l ’ a c q u i s i z i o n e . N e l l ' i n d a g i n e a c a r i c o d e l l a s e n a t r i c e d i F d I e d e g l i a l t r i i m p u t a t i t r a c u i i l c o m p a g n o D i m i t r i K u n z , c o o r d i n a t a d a i p m M a r i a G i u s e p p i n a G r a v i n a e L u i g i L u z i , r i s u l t a n o c o i n v o l t i 1 3 d i p e n d e n t i d e l l e d u e s o c i e t à i n d a g a t e , c h e s a r e b b e r o s t a t i m e s s i i n c a s s a i n t e g r a z i o n e a z e r o o r e s e n z a s a p e r l o - e q u i n d i c o n t i n u a n d o a l a v o r a r e - c a u s a n d o u n ' d a n n o ' d i o l t r e 1 2 6 m i l a e u r o v e r s a t i d a l l ' e n t e p u b b l i c o . I l f a s c i c o l o è n a t o d a l l e d i c h i a r a z i o n i d i F e d e r i c a B o t t i g l i o n e , e x d i r i g e n t e d i V i s i b i l i a E d i t o r e , l a q u a l e a v e v a r e g i s t r a t o l e c o n v e r s a z i o n i c o n i l c o m p a g n o d e l l a S a n t a n c h é e a v e v a r a c c o n t a t o d i a v e r c o n t i n u a t o a l a v o r a r e q u a n d o , d a l m a r z o 2 0 2 0 f i n o a n o v e m b r e 2 0 2 1 , e r a i n v e c e u f f i c i a l m e n t e i n c a s s a i n t e g r a z i o n e a z e r o o r e n e l p e r i o d o C o v i d . U n o s c h e m a c h e s a r e b b e s t a t o r e p l i c a t o p e r s e i e x d i p e n d e n t i d i E d i t o r e e a l t r i s e i d i C o n c e s s i o n a r i a .