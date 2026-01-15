R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i G u g l i e l m o M a r c o n i h a s o t t o s c r i t t o c o n F o n d a z i o n e D o p p i a D i f e s a O n l u s i l p r o t o c o l l o d i i n t e s a ' R i c o m i n c i o d a m e ' , u n a c c o r d o f i n a l i z z a t o a l s o s t e g n o d e l l e d o n n e v i t t i m e d i v i o l e n z a e a l l a p r o m o z i o n e d i i n i z i a t i v e d i p r e v e n z i o n e c u l t u r a l e r i v o l t e a i g i o v a n i . L ’ i n t e s a i n d i v i d u a n e l l a f o r m a z i o n e u n i v e r s i t a r i a u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r f a v o r i r e a u t o n o m i a , i n c l u s i o n e e r e i n s e r i m e n t o s o c i a l e . I n q u e s t o a m b i t o , U n i M a r c o n i m e t t e r à a d i s p o s i z i o n e f i n o a d i e c i b o r s e d i s t u d i o p e r c o r s i d i l a u r e a t r i e n n a l e e m a s t e r d i p r i m o l i v e l l o , d e s t i n a t e a d o n n e c h e r i c e v o n o o h a n n o r i c e v u t o a s s i s t e n z a l e g a l e e p s i c o l o g i c a d a D o p p i a D i f e s a . L ’ o b i e t t i v o è o f f r i r e l o r o u n a r e a l e p o s s i b i l i t à d i r i p a r t e n z a a t t r a v e r s o l ’ a c c e s s o a l l o s t u d i o , f a v o r e n d o n e l ’ i n s e r i m e n t o p r o f e s s i o n a l e e a c c o m p a g n a n d o l e v e r s o i l r a g g i u n g i m e n t o d e l l ’ i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a . A c c a n t o a l s o s t e g n o i n d i v i d u a l e , l ’ i n t e s a s i m u o v e s u l t e r r e n o d e l l a p r e v e n z i o n e c u l t u r a l e . S o n o i n p r o g r a m m a a t t i v i t à d i s e n s i b i l i z z a z i o n e r i v o l t e a l l a c o m u n i t à s t u d e n t e s c a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a u m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l e d i v e r s e f o r m e d i v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e , a n c h e t e n e n d o c o n t o d e l f a t t o c h e i d a t i p i ù r e c e n t i r i v e l a n o u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l e v i o l e n z e s e s s u a l i s u b i t e d a r a g a z z e m o l t o g i o v a n i . I l c o n t e s t o n a z i o n a l e c o n f e r m a l a p o r t a t a d e l p r o b l e m a . I n I t a l i a l a v i o l e n z a d i g e n e r e s i m a n i f e s t a p r e v a l e n t e m e n t e a l l ’ i n t e r n o d e l l e r e l a z i o n i a f f e t t i v e e p u ò e s s e r e f i s i c a , p s i c o l o g i c a e d e c o n o m i c a . P r o p r i o l a m a n c a n z a d i a u t o n o m i a f i n a n z i a r i a r a p p r e s e n t a u n o d e i p r i n c i p a l i f a t t o r i d i v u l n e r a b i l i t à , r e n d e n d o p i ù d i f f i c i l e p e r m o l t e d o n n e u s c i r e d a s i t u a z i o n i d i a b u s o . L a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e è r i c o n o s c i u t a , a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o , c o m e u n a f o r m a d i d i s c r i m i n a z i o n e s t r u t t u r a l e , l e g a t a a d i s u g u a g l i a n z e d i p o t e r e a n c o r a r a d i c a t e . I n q u e s t o q u a d r o , l a s e n s i b i l i z z a z i o n e h a u n r u o l o s t r a t e g i c o p e r i n t e r v e n i r e s u l l e c a u s e p r o f o n d e d e l f e n o m e n o e f a v o r i r e u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e d u r a t u r o . " I l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e r a p p r e s e n t a u n t e m a c h e U n i M a r c o n i , q u a l e e n t e n o n p r o f i t , c o n s i d e r a d i f o n d a m e n t a l e r i l e v a n z a , s i a i n r e l a z i o n e a l l a s t o r i c a e s i g n i f i c a t i v a p r e s e n z a f e m m i n i l e a l l ’ i n t e r n o d e l l a p r o p r i a c o m u n i t à a c c a d e m i c a e s t u d e n t e s c a , s i a p e r l a f u n z i o n e s o c i o c u l t u r a l e c h e l ’ a t e n e o è c h i a m a t o a s v o l g e r e c o m e i s t i t u z i o n e a c c r e d i t a t a " , h a d i c h i a r a t o A l e s s i o A c o m a n n i , p r e s i d e n t e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i G u g l i e l m o M a r c o n i . " C o n q u e s t a i n i z i a t i v a l ’ A t e n e o , g i à d a a n n i i m p e g n a t o n e l s o c i a l e , o f f r e g r a t u i t a m e n t e u n c o n t r i b u t o s e r i o e s t r u t t u r a t o p e r l a f o r m a z i o n e u n i v e r s i t a r i a a d o n n e c o i n v o l t e i n c o m p l e s s i p e r c o r s i d i r e c u p e r o d a l l a v i o l e n z a , u n o s t r u m e n t o q u i n d i c o n c r e t o e d e f f i c a c e p e r l a c o s t r u z i o n e d i p e r c o r s i d i a u t o n o m i a e d i r e i n s e r i m e n t o p r o f e s s i o n a l e " . " D o p p i a D i f e s a o p e r a p e r p r o t e g g e r e l e v i t t i m e d i v i o l e n z a , m a è m o l t o a t t i v a a n c h e n e l l a p r e v e n z i o n e , c o n i n i z i a t i v e d i v a r i o g e n e r e : p e r a u m e n t a r e i l l i v e l l o d i a u t o n o m i a e d e m a n c i p a z i o n e d e l l e d o n n e ; p e r a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a g r a v i t à d e l f e n o m e n o a t t r a v e r s o l a s e n s i b i l i z z a z i o n e ; p e r d i f f o n d e r e i n f o r m a z i o n i s u g l i s t r u m e n t i d i t u t e l a e p e r p r o m u o v e r e i l s u p e r a m e n t o d i s t e r e o t i p i d i r u o l o ” , h a s p i e g a t o M i c h e l l e H u n z i k e r , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e D o p p i a D i f e s a O n l u s . “ C o n q u e s t o p r o t o c o l l o v o g l i a m o f a v o r i r e l a r i c o s t r u z i o n e d e i p e r c o r s i d i v i t a d e l l e v i t t i m e d i v i o l e n z a , c h e a i u t i a m o s u l p i a n o l e g a l e e / o p s i c o l o g i c o , e r i n s a l d a r e n e l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o , f a v o r e n d o i l s u p e r a m e n t o d i s t e r e o t i p i c h e p o s s o n o o s t a c o l a r e g l i s t e s s i p e r c o r s i p r o f e s s i o n a l i ” .