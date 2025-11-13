R o m a , 1 3 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S e n z a c o n s e n s o è s e m p r e v i o l e n z a . S o l o s ì è s ì ! I n c o m m i s s i o n e g i u s t i z i a a l l a C a m e r a a b b i a m o a p p r o v a t o a l l ' u n a n i m i t à u n a n o r m a i m p o r t a n t i s s i m a c h e p e r l a p r i m a v o l t a i n t r o d u c e i l p r i n c i p i o d e l l i b e r o c o n s e n s o : f i n a l m e n t e s i c h i a r i s c e c h e s o l o s ì è s ì , f i n a l m e n t e s i c h i a r i s c e c h e o g n i a t t o s e s s u a l e s e n z a i l c o n s e n s o è s t u p r o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l E l l y S c h l e i n , p o s t a n d o u n a r t i c o l o c o n u n a s u a f o t o c o n l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . " U n a s v o l t a c u l t u r a l e f o n d a m e n t a l e n e l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e . È u n p a s s o a v a n t i r i c h i e s t o a n c h e d a l l a c o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l e a b b i a m o d i m o s t r a t o c h e s u q u e s t o t e m a f o n d a m e n t a l e s i p u ò a n d a r e t r o v a r e u n t e r r e n o c o m u n e t r a m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e p e r f a r f a r e p a s s i i n a v a n t i a l P a e s e " , p r o s e g u e l a s e g r e t a r i a d e l P d .