R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o v e n u t a a f a r e i l m i o d o v e r e p e r c h é s o n o u n a p e r s o n a c h e r i s p e t t a g l i a c c o r d i e q u e s t o è q u e l l o c h e f a u n a f o r z a r e s p o n s a b i l e e d i g o v e r n o " . L o d i c e a i c r o n i s t i l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , a M o n t e c i t o r i o d o p o a v e r v o t a t o i l d d l f e m m i n i c i d i o . S c h l e i n h a d e t t o a i c r o n i s t i d i a v e r s e n t i t o l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i e d i a v e r l e c h i e s t o d i f a r r i s p e t t a r e g l i a c c o r d i a n c h e s u l l ' a l t r o p r o v v e d i m e n t o , o r a a l S e n a t o , s u l l a v i o l e n z a s e s s u a l e . P r o v v e d i m e n t o c h e i n v e c e n o n è s t a t o a p p r o v a t o p e r u n a r i c h i e s t a d i a p p r o f o n d i m e n t o p a r t i t a d a l l a L e g a . " H o s e n t i t o G i o r g i a M e l o n i e l e h o c h i e s t o d i f a r r i s p e t t a r e g l i a c c o r d i " , h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d . Q u e l l a l e g g e , s u c u i s i e r a r a g g i u n t a u n ' i n t e s a p r o p r i o t r a M e l o n i e S c h l e i n , " e r a s t a t a a p p r o v a t a a l l ' u n a n i m i t à m e n o d i u n a s e t t i m a n a f a . O r a s a r e b b e g r a v e s e , s u l l a p e l l e d e l l e d o n n e , s i f a c e s s e r o r e s e d e i c o n t i p o s t e l e t t o r a l i a l l ' i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a . A u s p i c o M e l o n i f a c c i a r i s p e t t a r e g l i a c c o r d i " .