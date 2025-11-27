R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " F a c e n d o u n n u o v o r e a t o a m p i o , s o g g e t t i v o e d i s c r e z i o n a l e r i s c h i e r e m m o u n a f o r m a d i v e n d e t t a g e n e r a l i z z a t a . S t i a m o l a v o r a n d o c o n l ' a v v o c a t o B o n g i o r n o p e r d e f i n i r l o b e n e , p e r e v i t a r e c h e q u e s t r e a t o p o s s a v e n i r e u s a t o p e r m o t i v i e c o n o m i c i , d i r i v a l s a e d i v e n d e t t a " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , M a t t e o S a l v i n i , a ' O r e 1 4 S e r a ' s u R a i 2 s u l l a l e g g e s u l c o n s e n s o .