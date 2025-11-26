CIVITAVECCHIA – Il maltempo di questi giorni, tra pioggia battente e la violenta grandinata di questa mattina, ha creato nuovi disagi al mercato, riportando a galla criticità note e problemi quotidiani con cui gli operatori continuano a fare i conti. Nonostante le diverse amministrazioni che si sono succedute, i progetti annunciati e i lavori avviati.

«Ci scusiamo con i nostri meravigliosi clienti, ma anche oggi non potremo aprire la nostra attività a causa del cattivo tempo, per preservare la qualità dei nostri prodotti», spiegava nei giorni scorsi l’operatore Mauro Pagliarini, attivo nella zona di San Lorenzo. «È un peccato dover rinunciare a giornate preziose: basterebbe poco per permetterci di lavorare sempre, investendo in interventi utili invece che in abbellimenti discutibili che costano alla comunità tre milioni di euro. Spero di vedere prima o poi qualcuno che pensi davvero al bene comune».

Oggi la situazione è peggiorata: dopo aver provato a riaprire, Pagliarini è stato costretto nuovamente alla chiusura a causa della grandine, che ha danneggiato gli ombrelloni. «Speriamo di poter tornare domani, se ci consegneranno in tempo i nuovi ombrelli. Resta il rammarico – sottolinea – che i fondi del Pnrr verranno destinati a opere inutili, quando sarebbe bastata una copertura delle strade per garantirci di lavorare ogni giorno».