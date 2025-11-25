R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n a p a n c h i n a r o s s a a l R e t t o r a t o . L ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a L u i g i V a n v i t e l l i , n e l l ’ a m b i t o d e l l e i n i z i a t i v e p r o m o s s e i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e , h a o r g a n i z z a t o u n c o n v e g n o d a l t i t o l o ' L a f o r z a d e l l e a l l e a n z e : I s t i t u z i o n i , C o m u n i t à e S e r v i z i c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e ' c h e s i t e r r à i l p r o s s i m o 2 6 n o v e m b r e a l l e o r e 1 0 . 3 0 p r e s s o l a s e d e d e l R e t t o r a t o , i n V i a l e E l l i t t i c o 3 1 , C a s e r t a . I n t e r v e r r a n n o , d o p o i s a l u t i d e l R e t t o r e , G i a n f r a n c o N i c o l e t t i : l a p r e f e t t a d i C a s e r t a , L u c i a V o l p e , i l q u e s t o r e , A n d r e a G r a s s i e F r a n c e s c a D ’ O l i m p i o , d i r e t t r i c e d e l D i p a r t i m e n t o d i P s i c o l o g i a d e l l ’ A t e n e o . S a r a n n o i n o l t r e p r e s e n t a t e l e a t t i v i t à d e l C o m i t a t o U n i c o d i G a r a n z i a d i A t e n e o ( C u g ) e d e l n u o v o C e n t r o d i A t e n e o d e i S e r v i z i C l i n i c i U n i v e r s i t a r i e P s i c o l o g i c i ( S c u p ) . L ’ i n i z i a t i v a , p e r l a q u a l e è s t a t o a n c h e c r e a t o l ’ h a s h t a g # A m a C o n L A n i m a . N o n C o n I l P u g n o # , n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o t r a I s t i t u z i o n i , S o c i e t à C i v i l e e s e r v i z i , p e r r a f f o r z a r e l a r e t e d i a z i o n i c o n d i v i s e n e l l a l o t t a c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e . “ L a t e m a t i c a d e l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e – a f f e r m a i l R e t t o r e N i c o l e t t i - c i c o i n v o l g e c o m e I s t i t u z i o n e e c o m e C o m u n i t à . È n o s t r o d o v e r e n o n s o l o s e n s i b i l i z z a r e , m a a n c h e c o n d i v i d e r e i d e e e s t r a t e g i e c o n c r e t e , a f f i n c h é l a f o r z a d e l l e a l l e a n z e d i v e n t i u n p r e s i d i o d i t u t e l a e d i s p e r a n z a ” . A l t e r m i n e d e l l ’ e v e n t o s a r à i n o l t r e i n a u g u r a t a , p r e s s o l a s e d e i s t i t u z i o n a l e d e l R e t t o r a t o , u n a p a n c h i n a r o s s a , c o n l ’ a p p o s i z i o n e d i u n a t a r g a d e d i c a t a , s i m b o l o c o n c r e t o d e l l ’ a d e s i o n e d e l l ’ A t e n e o a l p r o g e t t o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e # p a n c h i n e r o s s e , c h e p r e v e d e a n c h e l a g e o l o c a l i z z a z i o n e d e l l e i n s t a l l a z i o n i , a f f i n c h é d i v e n t i n o p u n t i d i r i f e r i m e n t o v i s i b i l i e c o n d i v i s i n e l l a r e t e d i c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e .