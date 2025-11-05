R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a c o s t a n t e , u n a t r a g e d i a o r d i n a r i a c h e c i c h i e d e r i s p o s t e s t r a o r d i n a r i e . L a b a t t a g l i a c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e n o n è s o l a m a t e r i a d i d i r i t t o p e n a l e , m a c o i n v o l g e s a l u t e , e d u c a z i o n e , c u l t u r a . P e r q u e s t o , q u e s t o c o n v e g n o o f f r e u n o s g u a r d o m u l t i d i s c i p l i n a r e e s s e n z i a l e . I l c i n e m a , i l t e a t r o , l a l e t t e r a t u r a , l ' a r t e : l a c u l t u r a è l a l e n t e a t t r a v e r s o c u i l a s o c i e t à c o m p r e n d e s e s t e s s a e r i f i u t a l a v i o l e n z a . I l c o r t o m e t r a g g i o " T u n o n s e i s o l a " , c h e s a r à p r o i e t t a t o o g g i , n e è l a p r o v a . R i n g r a z i o i l c o l l e g a C a n g i a n o p e r l ’ o r g a n i z z a z i o n e . L o r i b a d i r e m o a n c h e i l 2 5 n o v e m b r e , l a g i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e , c o n i n i z i a t i v e i s t i t u z i o n a l i " . " V o g l i o s o t t o l i n e a r e , p o i , l ’ e m e r g e n z a c h e r i g u a r d a i p o r t a l i w e b e i s o c i a l c h e p u b b l i c a n o f o t o r u b a t e , i m m a g i n i m a n i p o l a t e e c o n t e n u t i d i r e v e n g e p o r n . È u n a n u o v a f o r m a d i v i o l e n z a , d i g i t a l e , c a p i l l a r e , d e v a s t a n t e q u a n t o q u e l l a f i s i c a . L a C o m m i s s i o n e è v i g i l e s u q u e s t o f r o n t e . V o g l i o r i v o l g e r e u n r i n g r a z i a m e n t o a M a r t i n a S e m e n z a t o p e r i l s u o i m p e g n o d e t e r m i n a t o i n q u e s t a b a t t a g l i a , p r o p r i o m e n t r e o g g i l e g i o r n a l i s t e i t a l i a n e m a n i f e s t a n o a R o m a p e r d e n u n c i a r e q u e s t o f e n o m e n o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a F e d e r i c o M o l l i c o n e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' V i o l e n z a d i g e n e r e : s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e t r a s a l u t e , e d u c a z i o n e e s p o r t ' a l l a C a m e r a . “ I l G o v e r n o M e l o n i - p r o s e g u e - h a s c e l t o d i s t a n z i a r e u n a s o m m a c o m p l e s s i v a d i 8 0 , 2 m i l i o n i d i e u r o , f r u t t o d i i n c r e m e n t i d e l i b e r a t i e s t a n z i a m e n t i n e l l e s u c c e s s i v e l e g g i d i b i l a n c i o , c o n u n c o n t r i b u t o t r a s v e r s a l e . I n p a r t e è g i à s t a t o r i c o r d a t o , m a l o v o g l i o r i b a d i r e a n c o r a u n a v o l t a : q u a r a n t a m i l i o n i d i e u r o a l f u n z i o n a m e n t o d e i c e n t r i a n t i - v i o l e n z a e d e l l e c a s e r i f u g i o , q u i n d i c i m i l i o n i p e r l e a l t r e a z i o n i a t i t o l a r i t à r e g i o n a l e , d i c u i n o v e m e s s i d i r e t t a m e n t e d a l d i p a r t i m e n t o p e r l e P a r i O p p o r t u n i t à , c i n q u e m i l i o n i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i n u o v i c e n t r i a n t i - v i o l e n z a , v e n t i m i l i o n i p e r l a r e a l i z z a z i o n e e l ' a c q u i s t o d i i m m o b i l i d a a d i b i r e a c a s e r i f u g i o , d u e c e n t o m i l a e u r o , a n c h ' e s s i d a l D i p a r t i m e n t o p e r l e P a r i O p p o r t u n i t à , p e r i l p o t e n z i a m e n t o d e l l a r e t e t e r r i t o r i a l e a n t i - v i o l e n z a a C a i v a n o , c o m e p r e v i s t o d a l d e c r e t o C a i v a n o , u n m o d e l l o d i i n t e r v e n t o d e l l o S t a t o n e l l e a r e e p i ù i n d i f f i c o l t à . M a l e r i s o r s e e c o n o m i c h e , p e r q u a n t o i m p o r t a n t i , n o n b a s t a n o " . " I l G o v e r n o h a a g i t o a n c h e s u l p i a n o n o r m a t i v o c o n p r o v v e d i m e n t i f o n d a m e n t a l i . O l t r e a l R e a t o d i F e m m i n i c i d i o , p e n s o a l l ' a u d i z i o n e o b b l i g a t o r i a d e l l a p e r s o n a o f f e s a d a p a r t e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o , u n a r e s p o n s a b i l i t à p e r s o n a l e n o n d e l e g a b i l e , n e i c a s i d i c o d i c e r o s s o , o a g l i o b b l i g h i i n f o r m a t i v i s p e c i f i c i i n f a v o r e d e i p r o s s i m i c o n g i u n t i d e l l a v i t t i m a d i f e m m i n i c i d i o . P e n s o a l l e m i s u r e c a u t e l a r i s t r i n g e n t i , o a l d i r i t t o d e l l e v i t t i m e d i e s s e r e a v v i s a t e d e l l ' u s c i t a d a l c a r c e r e d e l l ' a u t o r e c o n d a n n a t o i n c a s o d i m i s u r e p r e m i a l i . P i c c o l i p a s s i i n a v a n t i n o n s o l o p e r l a p r e v e n z i o n e , m a i m p o r t a n t i i n n o v a z i o n i c a p i l l a r i p e r r e n d e r e l a v i o l e n z a d i g e n e r e p i ù g e s t i b i l e d o p o i l f a t t o " . " Q u a n d o u n a d o n n a v i e n e u c c i s a , q u a n d o u n a r a g a z z a è v i o l e n t a t a , q u a n d o u n a b a m b i n a a s c o l t a u r l a i n c a s a , l a d e m o c r a z i a è a s s e n t e . N o n v o g l i a m o e n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r l o . Q u e s t e m i s u r e d e l G o v e r n o M e l o n i l o t e s t i m o n i a e q u e s t o c o n v e g n o , i n t u t t a l a s u a r i c c h e z z a m u l t i d i s c i p l i n a r e , n e è u n ’ u l t e r i o r e p r o v a . L a v i o l e n z a d i g e n e r e è i l f a l l i m e n t o d i u n a c o m u n i t à . N o n p o s s i a m o p i ù t o l l e r a r l o " , c o n c l u d e .