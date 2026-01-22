R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l t e s t o p r e s e n t a t o o g g i a l S e n a t o s u l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e , c h e c a n c e l l a l a p a r o l a ' c o n s e n s o ' , n o n è f r u t t o d i u n c o m p r o m e s s o c o m e v u o l e f a r c r e d e r e l a s e n a t r i c e B o n g i o r n o . E ’ p i u t t o s t o u n a c c o r d o a l r i b a s s o c o n l e f r a n g e p i ù r e t r o g r a d e d e l c e n t r o d e s t r a d i g o v e r n o " . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " E s p i a c e c h e u n a g i u r i s t a c o m e l ’ a v v o c a t o B o n g i o r n o , c h e p r o f e s s i o n a l m e n t e e p e r s o n a l m e n t e s i è s p e s a s u q u e s t o t e m a , a b b i a s a c r i f i c a t o p e r l o g i c h e p o l i t i c h e u n b u o n t e s t o , q u a l e e r a q u e l l o p r e c e d e n t e , c h e a n d a v a n e l l a d i r e z i o n e d e l l e s o l u z i o n i n o r m a t i v e a d o t t a t e d a n u m e r o s i P a e s i e u r o p e i , i n l i n e a c o n l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l , p o n e n d o a l c e n t r o i l c o n s e n s o . M a s o p r a t t u t t o , e l o d i c o a l l e a l t r e f o r z e d i o p p o s i z i o n e , q u e s t a v i c e n d a d i m o s t r a c h e c o n q u e s t a d e s t r a è i m p o s s i b i l e t r o v a r e u n t e r r e n o c o m u n e s u i d i r i t t i , f i g u r i a m o c i a c c o r d a r s i s u u n t e m a c o m e q u e l l o d e l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e , d o v e l a m a g g i o r a n z a f a p r e v a l e r e i p e g g i o r i i s t i n t i " . " I l p a r l a m e n t o i t a l i a n o a v r e b b e p o t u t o d a r e u n a r i s p o s t a u n a n i m e e m a n d a r e u n m e s s a g g i o c h i a r o r i s p e t t o a u n a p i a g a c h e a f f l i g g e i l n o s t r o P a e s e q u a l e è l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e . P u r t r o p p o h a p r e v a l s o l a l o g i c a d i p a r t e . E , q u e l l a d e l l a d e s t r a i t a l i a n a , è l a p a r t e s b a g l i a t a ” .