R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i d e l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e s o n o i n n e g a b i l i e s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i . L a l e g i s l a z i o n e s u q u e s t o t e m a è s t a t a m o d i f i c a t a e d è a n c o r a i n c o r s o d i m o d i f i c a . D a l S e n a t o è p a r t i t o , m o l t i m e s i f a , u n d i s e g n o d i l e g g e s u l f e m m i n i c i d i o . I n q u e s t e o r e , r i c e v i a m o u n a p r o p o s t a c h e r i g u a r d a s e m p r e l a s t e s s a m a t e r i a , c o n i l t e m a d e l i c a t i s s i m o d e l c o n s e n s o , q u i n d i d e l l ' a c c e r t a m e n t o d e l f a t t o s p e c i f i c o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l S e n a t o . " F a c e n d o u n a r a p i d a s c o r s a d i i n t e r v e n t i l e g i s l a t i v i e n o r m a t i v i s u l l e p a r i o p p o r t u n i t à - p r o s e g u e - s u i d i r i t t i d e l l e d o n n e , s u l l a q u e s t i o n e f e m m i n i l e c h e i n v e s t e l a n o s t r a s o c i e t à , i p r o v v e d i m e n t i v a r a t i s o n o n u m e r o s i . N e c i t o a l c u n i p r i n c i p a l i : n e l ’ 9 4 f u i s t i t u i t o i l M i n i s t e r o p e r l e P a r i O p p o r t u n i t à , c o n i l p r i m o g o v e r n o B e r l u s c o n i . P o i c i s o n o s t a t e n o r m e n e g l i a n n i s u c c e s s i v i s u i c o n g e d i p a r e n t a l i , s i a d i m a t e r n i t à c h e d i p a t e r n i t à , p e r c h é u n a c o n d i v i s i o n e m a g g i o r e e u n a n o r m a t i v a s u l l a r e s p o n s a b i l i t à g e n i t o r i a l e s e r v e a d e v i t a r e c h e s u l l a d o n n a , c o m e p u r t r o p p o a v v i e n e , r i c a d a i l p e s o m a g g i o r e d e l l a f a m i g l i a e d e i f i g l i . P o i a b b i a m o i n t r o d o t t o i l b o n u s b e b è d a m i l l e e u r o p e r o g n i n u o v o n a t o , c o n i l t e r z o g o v e r n o B e r l u s c o n i , p o i i l r e a t o d i s t a l k i n g c o n c o n c e t t i i n n o v a t i v i n e l c a m p o d e l d i r i t t o . L a f a m o s a r a t i f i c a d e l l a c o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l , n e l 2 0 1 3 , i l c o d i c e r o s s o , n e l 2 0 1 9 , u n a p r o c e d u r a a c c e l e r a t a p e r i r e a t i d i v i o l e n z a d o m e s t i c a " . " I l r a f f o r z a m e n t o , c o n i l g o v e r n o M e l o n i , d e l c o d i c e r o s s o e l ' a u m e n t o d e i f o n d i p e r i c e n t r i a n t i - v i o l e n z a , i l r e d d i t o d i l i b e r t à , r e s o s t r u t t u r a l e p e r l e d o n n e v i t t i m e d i v i o l e n z a , u n e s o n e r o c o n t r i b u t i v o d e l 1 0 0 % p e r l e a s s u n z i o n i d i d o n n e s v a n t a g g i a t e , i l r e a t o a u t o n o m o d i f e m m i n i c i d i o . E p o t r e i c o n t i n u a r e a l u n g o . L a p a r t e c i p a z i o n e d e l g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a q u e s t o t e m a è c o n v i n t a e s u p p o r t a t a d a i f a t t i , c h e h o v o l u t o i n p a r t e e l e n c a r e " , c o n c l u d e .