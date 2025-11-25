R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e g i o r n a t e d i r i c o r d o s o n o u t i l i c o m e r i c h i a m o a l l a m e m o r i a e a l l ' i m p e g n o s o c i a l e , m a p o i c i s o n o 3 6 5 g i o r n i i n u n a n n o , e n o n c ' è u n g i o r n o i n c u i s i a m o m e n o a t t e n t i d i a l t r i a u n d e t e r m i n a t o t e m a . L ' i m p o r t a n t e , q u i n d i , è l ' i m p e g n o c o n t i n u a t i v o . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a n o r m a i n e s a m e , i o n o n s a p r e i d i r e m e g l i o d i c o m e h a d e t t o p r i m a l a s e n a t r i c e B o n g i o r n o s u q u a n t o è a c c a d u t o n e l l e u l t i m e o r e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l S e n a t o . " A v e v o c h i e s t o a g l i u f f i c i i l r e s o c o n t o s t e n o g r a f i c o - p r o s e g u e - e n o n m i s a r e i v e r g o g n a t o d i r i l e g g e r e p a r o l a p e r p a r o l a l e c o s e c h e h a d e t t o G i u l i a B o n g i o r n o p o c o f a , p e r c h é è u n a d o n n a i m p e g n a t a n e l l a l o t t a a l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e a n c h e n e l m o n d o a s s o c i a t i v o , c o m u n i c a t i v o , o l t r e c h e g i u r i s t a i n s i g n e . Q u i n d i , s e s i p o t e s s e f a r e , i d e a l m e n t e a d e r i r e i a d o g n i s u a p a r o l a p e r c h é l a l e g g e v a f a t t a p r e s t o , m a n o n p e r f o r z a o g g i . N o i v o g l i a m o p u n i r e d i p i ù l a v i o l e n z a c o n l a n o r m a c h e c i a r r i v a d a l l a C a m e r a , m a v o g l i a m o f a r l o n e l l a c e r t e z z a d e l d i r i t t o " . " Q u i n d i l e p a r o l e d e l l a s e n a t r i c e B o n g i o r n o , l a c u i c o m p e t e n z a , i l c u i i m p e g n o , l e c u i q u a l i t à s o n o i n d i s c u t i b i l i s u q u e s t o v e r s a n t e , e s p r i m o n o l a p o s i z i o n e d i t u t t o i l g r u p p o d i F o r z a I t a l i a , c h e c o l l a b o r e r à c o n l e i a t t i v a m e n t e p e r u n a n o r m a a n c o r a p i ù f o r t e , m a c h i a r a e a p p l i c a b i l e a t u t e l a d e l l e d o n n e c o n t r o o g n i f e n o m e n o d i v i o l e n z a " , c o n c l u d e .