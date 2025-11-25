R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l v e r g o g n o s o v o l t a f a c c i a d e l l a m a g g i o r a n z a i n S e n a t o , d o v e c h i e d e d i t o r n a r e a l l e a u d i z i o n i s u l l a l e g g e s u l c o n s e n s o i n v e c e d i p r o c e d e r e a l v o t o i n a u l a , n o n è c o n t r o l ' o p p o s i z i o n e c h e l o a v e v a p r o p o s t o , m a c o n t r o l e d o n n e e a n c h e c o n t r o l a p r e s i d e n t e M e l o n i c h e p r o p r i o s u q u e l l a l e g g e h a g a r a n t i t o i l s u o s o s t e g n o . E c o s ì è s t a t o a l l a C a m e r a , d o v e l o a b b i a m o a p p r o v a t o a l l ' u n a n i m i t à " . C o s ì l a d e p u t a t a d e l P d L a u r a B o l d r i n i . " D e l l e d u e l ' u n a : o M e l o n i n o n h a l a f i d u c i a d e l l a s u a m a g g i o r a n z a o l a s u a p a r o l a n o n v a l e n u l l a . O g g i , n e l l a G i o r n a t a c o n t r o l a v i o l e n z a m a s c h i l e s u l l e d o n n e , i l P a r l a m e n t o a v r e b b e p o t u t o e d o v u t o d a r e p r o v a d i u n i t à n e l l a l o t t a a q u e l f e n o m e n o c h e m i e t e d e c i n e e d e c i n e d i v i t t i m e o g n i a n n o , l a m a g g i o r a n z a d e c i d e d i v o l t a r s i d a l l ' a l t r a p a r t e e c o n d a n n a r e , n u o v a m e n t e , l e d o n n e a n o n a v e r e g i u s t i z i a . V e r g o g n a è l ' u n i c o c o m m e n t o c h e s i p o s s a f a r e " , c o n c l u d e .