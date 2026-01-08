R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i , d u r a n t e l a r i u n i o n e d e l G 7 , h o r i c o r d a t o a l s e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o M a r c o R u b i o a l c u n i d e i n o m i i m p o r t a n t i c h e s o n o d e t e n u t i . S t i a m o l a v o r a n d o p e r c h é t u t t i i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i p o s s o n o e s s e r e l i b e r a t i e d e v o d i r e c h e i l s e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o a v e v a p a r l a t o g i à p r i m a d e l m i o i n t e r v e n t o d e l l a n e c e s s i t à d i l i b e r a r e i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i , p o i h a a c c o l t o p o s i t i v a m e n t e l a p r e s a d i p o s i z i o n e i t a l i a n a e c r e d o c h e a n c h e g l i S t a t i U n i t i c i a i u t e r a n n o p e r l i b e r a r e i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i c o m e T r e n t i n i " . L o h a d e t t o a ' 5 m i n u t i ' s u R a i U n o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i .