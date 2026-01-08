B o g o t à , 8 g e n . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a C o l o m b i a , G u s t a v o P e t r o , h a r i v e l a t o d i a v e r p a r l a t o a i n i z i o s e t t i m a n a c o n l a p r e s i d e n t e i n c a r i c a t a d e l V e n e z u e l a , D e l c y R o d r í g u e z , e h a a n n u n c i a t o c h e p r o m u o v e r à u n “ d i a l o g o t r i l a t e r a l e ” c o n g l i S t a t i U n i t i , n e l m e z z o d e l l e t e n s i o n i c o n g l i U s a d o p o l a c a t t u r a , s a b a t o s c o r s o , d i N i c o l a s M a d u r o e d i s u a m o g l i e , C i l i a F l o r e s . “ N o n p o s s i a m o a b b a s s a r e l a g u a r d i a , d o b b i a m o a n c o r a p a r l a r e c o n l a C a s a B i a n c a . D u e g i o r n i f a h o p a r l a t o a n c h e c o n l ' a t t u a l e p r e s i d e n t e d e l V e n e z u e l a . L a c o n o s c o d a l l ' i n i z i o d i t u t t a q u e s t a v i c e n d a e l ' h o i n v i t a t a i n C o l o m b i a ” , h a r i v e l a t o d a l l a p i a z z a S i m ó n B o l í v a r d i B o g o t à p a r l a n d o a l l a f o l l a P e t r o h a a n n u n c i a t o d i v o l e r " i n s t a u r a r e u n d i a l o g o t r i l a t e r a l e e , a u s p i c a b i l m e n t e , m o n d i a l e p e r s t a b i l i z z a r e l a s o c i e t à v e n e z u e l a n a " . I l p r e s i d e n t e c o l o m b i a n o h a i n o l t r e c o n f e r m a t o u n p r o s s i m o i n c o n t r o a W a s h i n g t o n c o n T r u m p , c o n i l q u a l e h a a v u t o u n a c o n v e r s a z i o n e t e l e f o n i c a d i c i r c a u n ' o r a p r o p r i o p r i m a d e l s u o d i s c o r s o .