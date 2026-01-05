B u d a p e s t , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e a z i o n i d e g l i S t a t i U n i t i c o n t r o i l V e n e z u e l a s o n o u n ' u l t e r i o r e p r o v a c h e l ' a t t u a l e o r d i n e m o n d i a l e è i n d i s o r d i n e , m a a l l o s t e s s o t e m p o c h e i c o n t o r n i d i u n m o n d o n u o v o s o n o a n c o r a i n v i a d i d e f i n i z i o n e . Q u e s t a o p i n i o n e è s t a t a e s p r e s s a d a l P r i m o M i n i s t r o u n g h e r e s e V i k t o r O r b á n , c h e h a c o n f e r m a t o c h e i l s u o g o v e r n o i n t e n d e p e r s e g u i r e u n " p e r c o r s o d i p a c e e s i c u r e z z a " . " N e i p r i m i g i o r n i d i q u e s t ' a n n o , a b b i a m o r i c e v u t o u n p r o f o n d o m o n i t o s u l f a t t o c h e l ' o r d i n e m o n d i a l e l i b e r a l e è n e l c a o s " , h a d e t t o O r b á n , r i f e r e n d o s i a l l ' o p e r a z i o n e m i l i t a r e s t a t u n i t e n s e a u t o r i z z a t a d a l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p p e r c a t t u r a r e i l l e a d e r v e n e z u e l a n o N i c o l á s M a d u r o . I l c a p o d e l g o v e r n o h a o s s e r v a t o c h e i l r i t o r n o d i T r u m p a l l a C a s a B i a n c a u n a n n o f a è s t a t o u n " c o l p o f a t a l e " p e r l ' o r d i n e m o n d i a l e l i b e r a l e . " T u t t a v i a , i l n u o v o m o n d o è a n c o r a i n d i v e n i r e . C i a t t e n d o n o a n n i a n c o r a p i ù i n s t a b i l i , i m p r e v e d i b i l i e p e r i c o l o s i " , h a s c r i t t o O r b á n s u F a c e b o o k . O r b a n h a o s s e r v a t o c h e s e i l s u o p a r t i t o , F i d e s z - U n i o n e C i v i c a U n g h e r e s e , v i n c e r à l e p r o s s i m e e l e z i o n i p a r l a m e n t a r i d i a p r i l e , l ' U n g h e r i a " s e g u i r à l a v i a d e l l a p a c e e d e l l a s i c u r e z z a " . " N o n v o g l i a m o m a n d a r e i g i o v a n i u n g h e r e s i a l f r o n t e e n o n v o g l i a m o d i s t r u g g e r e i l P a e s e e l ' e c o n o m i a u n g h e r e s e " , h a d i c h i a r a t o i l p r i m o m i n i s t r o , a g g i u n g e n d o c h e l ' U n g h e r i a " r e s t e r à f u o r i d a l l a g u e r r a " i n U c r a i n a .