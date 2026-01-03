CIVITAVECCHIA – Uno squarcio lungo diversi metri sulla fiancata, segni evidenti sull’acciaio e danni alla bitta e alla banchina: è questa l’immagine che restituisce oggi Tommy, la nave della compagnia Moby coinvolta ieri mattina nell’incidente avvenuto nel porto di Civitavecchia. Il traghetto, proveniente da Olbia, è stato messo in seria difficoltà delle condizioni meteo-marine particolarmente avverse che hanno interessato il litorale, con forti raffiche di libeccio e mare agitato.

Secondo quanto ricostruito, durante le delicate fasi di attracco alla banchina 18, il vento – con punte superiori ai 35 nodi – avrebbe improvvisamente spinto l’unità verso l’approdo, rendendo inefficaci le manovre correttive e causando l’urto. L’impatto ha provocato un lungo squarcio, di diverse decine di metri, lungo la fiancata della nave e il danneggiamento di una bitta e di parte della banchina portuale. Attimi di paura a bordo, ma fortunatamente senza conseguenze per passeggeri ed equipaggio.

Per motivi di sicurezza, la nave è stata successivamente spostata e ormeggiata alla banchina 20, mentre la Capitaneria di Porto di Civitavecchia è intervenuta immediatamente con proprio personale tecnico, mettendo la situazione sotto controllo fin dalle prime fasi.

Proseguono intanto gli accertamenti tecnici da parte degli ispettori specializzati in sicurezza della navigazione della Guardia Costiera, in collaborazione con l’ente di classifica RINA Service, per valutare con precisione l’entità dei danni e stabilire i tempi e le modalità di un eventuale ritorno in servizio dell’unità. Parallelamente è stata avviata l’inchiesta tecnico-amministrativa per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e verificare il peso delle avverse condizioni meteo.