TARQUINIA – L’incessante pioggia che da ieri si abbatte sul litorale viterbese sta causando diversi disagi e allagamenti.

Ieri sera si sono registrati numerosi interventi del volontari Aeopc a Tarquinia su attivazione della sala operativa regionale. Tre squadre dirette dal presidente Alessandro Sacripanti sono intervenute con una pattuglia della Polizia locale nelle località Piane della Marta, al sottopassaggio delle Grottelle e nella zona stazione per ripristinare le aree allagate.

Sul posto anche il sindaco Francesco Sposetti, intervenuto con i volontari sui luoghi per verificare la situazione di una famiglia in difficoltà e per il controllo dei livelli dei fiumi Marta e Mignone.

I volontari Aeopc hanno mantenuto operativo un presidio per tutta la notte, per il monitoraggio del territorio nel corso dell'allerta meteo. Alta la guardia anche per tutta la giornata di oggi.

