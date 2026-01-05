TARQUINIA – Scontro sull’Aurelia bis stamane all’altezza del chilometro 4,500 tra Tarquinia e Monte Romano.

Un’autocisterna per il trasporto carburanti, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con un furgone all’altezza delle Arcatelle nei pressi dell’acquedotto. La strada statale è rimasta chiusa al traffico diverse ore, fino a poco dopo le 10, in entrambe le direzioni di marcia, con lunghe code. Bloccato l’accesso per Monte Romano anche dall’autostrada A12. L’Anas ha disposto l’interdizione del traffico lungo il tratto compreso tra il km 0,000, all’innesto con l’autostrada A12, e il km 16,300, in corrispondenza della rotatoria in direzione Vetralla. Le forze dell’ordine sono state impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle attività necessarie per consentire la riapertura della strada. Necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco.

