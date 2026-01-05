FIUMICINO – Ancora un incendio a Fiumicino. Nella notte, intorno all’una, un incendio a divampato nello stabilimento balneare "Dadaumpa”.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per ore prima di avere ragione delle fiamme che si sono propagate a tutta la struttura.

Al vaglio le cause dell’ennesimo rogo la lascia tanti interrogativi sul territorio.

«L’incendio che ha distrutto il chiosco “Dadaumpa” rappresenta l’ultimo episodio preoccupante tra quelli che hanno interessato il territorio di Fiumicino negli ultimi tempi – commenta la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano - A questo si aggiungono altri incendi presumibilmente di origine dolosa, in particolare quelli che hanno colpito l’area durante l’estate e che sono ancora oggetto di verifica da parte delle autorità, episodi di aggressioni e la diffusione di fenomeni di illegalità».

«A ciò si aggiunge la situazione determinatasi a seguito dei noti fatti oggetto di indagine da parte della Procura, che ha ritenuto di prorogare i termini delle indagini preliminari: tale contesto – afferma la consigliera Califano - ha inevitabilmente indebolito la capacità dell’amministrazione di apparire pienamente credibile e autorevole, limitandone la possibilità di imprimere il necessario impulso e la decisa spinta a una reazione efficace e coordinata contro i preoccupanti fenomeni che stanno interessando il territorio. Ad oggi, il tavolo sulla sicurezza annunciato non risulta ancora avviato, mentre non sono noti i risultati dell’attività della commissione consiliare istituita con poteri di accesso agli atti. Proprio per questo, rinnoviamo con ancora maggiore convinzione e a gran voce la richiesta di istituirlo senza ulteriori indugi, quale strumento essenziale per affrontare in modo coordinato e concreto le criticità che stanno interessando il territorio. Fiumicino merita un’attenzione prioritaria e un intervento deciso da parte delle istituzioni competenti, per garantire innanzitutto la sicurezza dei cittadini e proteggere la storica e solida imprenditoria locale. Serve uno sviluppo equilibrato, giusto e sostenibile del territorio, in un contesto di stabilità amministrativa e di piena operatività delle istituzioni preposte; elementi che, nella fase attuale, risultano indeboliti e necessitano di un immediato rafforzamento».

