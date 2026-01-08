M o s c a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - M o s c a h a c r i t i c a t o d u r a m e n t e g l i S t a t i U n i t i p e r i l s e q u e s t r o d e l l a p e t r o l i e r a ' M a r i n e r a ' , b a t t e n t e b a n d i e r a r u s s a , n e l l ' A t l a n t i c o s e t t e n t r i o n a l e . " I n c o n f o r m i t à c o n l a C o n v e n z i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u l d i r i t t o d e l m a r e d e l 1 9 8 2 , l a l i b e r t à d i n a v i g a z i o n e s i a p p l i c a n e l l e a c q u e d ' a l t o m a r e e n e s s u n o S t a t o h a i l d i r i t t o d i u s a r e l a f o r z a c o n t r o i m b a r c a z i o n i r e g o l a r m e n t e r e g i s t r a t e s o t t o l a g i u r i s d i z i o n e d i a l t r i S t a t i " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t e r o d e i t r a s p o r t i r u s s o i n u n a n o t a . L a n a v e , c h e h a c a m b i a t o n o m e d a B e l l a - 1 a M a r i n e r a , a v e v a r i c e v u t o i l " p e r m e s s o t e m p o r a n e o " d i n a v i g a r e s o t t o b a n d i e r a r u s s a i l 2 4 d i c e m b r e , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t e r o , a g g i u n g e n d o c h e " i l c o n t a t t o c o n l a n a v e è s t a t o p e r s o " d o p o c h e l e f o r z e n a v a l i s t a t u n i t e n s i l ' h a n n o a b b o r d a t a " i n m a r e a p e r t o , o l t r e l e a c q u e t e r r i t o r i a l i d i q u a l s i a s i S t a t o " .