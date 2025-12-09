Caracas, 9 dic. (Adnkronos/Afp) - La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado non rimarrà in esilio dopo la consegna del Premio Nobel per la Pace domani a Oslo. Lo ha riferito sui social la sua ex responsabile della campagna elettorale Magalli Meda, aggiungendo che "non c'è alcuna possibilità che Maria Corina Machado rimanga in esilio. È come dire a una madre che smetterà di amare i propri figli".
Venezuela: Maria Corina Machado non rimarrà in esilio dopo la consegna del Nobel
9 dicembre, 2025 • 17:20