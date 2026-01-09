C a r a c a s , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o l i b e r a t o i l g i o r n a l i s t a e l e a d e r p o l i t i c o B i a g i o P i l i e r i , t i t o l a r e d i p a s s a p o r t o i t a l o - v e n e z u e l a n o , c h e d a l l ' a g o s t o 2 0 2 4 e r a d e t e n u t o n e l c a r c e r e d i m a s s i m a s i c u r e z z a E l H e l i c o i d e . L o h a c o n f e r m a t o s u X i l S i n d a c a t o N a z i o n a l e d e i L a v o r a t o r i d e l l a S t a m p a d e l V e n e z u e l a . N e l l o s t e s s o v i d e o v i e n e t e s t i m o n i a t a l a l i b e r a z i o n e a n c h e d i E n r i q u e M á r q u e z , e x c a n d i d a t o p r e s i d e n z i a l e d e l l a s i n i s t r a n o n c h a v i s t a . M á r q u e z e r a s t a t o i n c a r c e r a t o d o p o a v e r c o n t e s t a t o l a r e g o l a r i t à d e l l e e l e z i o n i d e l 2 0 2 4 .